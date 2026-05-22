Авито Путешествия и "ЛизаАлерт" рассказали, как безопасно провести лето

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Спрос на посуточную аренду загородного жилья в Самарской области с мая по сентябрь 2026 года вырос на 9%. В среднем забронировать загородное жилье в регионе можно за 12 100 рублей в сутки. Горизонт бронирования составил 136 дней, что на 17 дней больше, чем в аналогичный сезон прошлого года. Данные предоставили на технологической платформе Авито Путешествия.

Лето — время отпусков, путешествий и семейных поездок. Природа даёт возможность отдохнуть и перезагрузиться, но при этом требует внимательности и соблюдения правил безопасности. Даже опытные путешественники могут столкнуться с рисками, если пренебрегают базовыми мерами предосторожности.

По официальным данным МВД, ежегодно поступает около 200 тыс. заявок на поиск людей, примерно 40 тыс. из них — дети. Чаще всего причина — незнание базовых правил. Чтобы сделать отдых безопаснее, важно соблюдать основные правила поведения в лесу и у воды.

Базовые правила безопасности

Ребёнок должен знать наизусть номера телефонов своих родителей и понимать алгоритмы действий. Объясните, что, если он потерялся, важно не паниковать. Помогает правило "трёх О": остановись, оглядись, окликни.

Также необходимо объяснить правило "трёх Н": никогда, никуда и ни с кем чужим не уходить. В ситуации, когда ребенку нужна помощь, он может обратиться к "безопасному взрослому" — полицейскому, сотруднику магазина или человеку с ребёнком — и попросить телефон, чтобы позвонить родителям.

В лесу

Поход в лес требует тщательной подготовки. Детям нельзя ходить туда без взрослых. Важно одеваться ярко, брать с собой бутылку воды, перекус, который не испортится, полностью заряженный телефон и свисток. Этот набор должен быть у каждого, кто идет в лес.

Если ребёнок потерялся, ему нужно остановиться и никуда не уходить с текущего места, позвонить 112 и следовать рекомендациям спасателей. Нельзя подходить к водоёмам, есть незнакомые растения или прятаться — это затрудняет поиски.

Родителям важно держать ребёнка в поле зрения и заранее проговаривать правила, чтобы предотвратить такую ситуацию.

У воды

Водоёмы представляют повышенную опасность: детям нельзя подходить к воде одним, купаться можно только под контролем взрослых и в оборудованных местах.

Если человек тонет, нужно привлечь внимание окружающих и вызвать помощь по 112. Помогайте с берега — подайте верёвку, палку или спасательный круг. Без подготовки не стоит заходить в воду: в панике человек может потянуть вас за собой.

Если вы сами оказались в воде, сохраняйте спокойствие: держитесь на поверхности, отдыхайте на спине, при течении двигайтесь по диагонали к берегу.

Если человек пропал

При пропаже человека важно действовать сразу: звоните 112 и обращайтесь в "ЛизаАлерт" по телефону 8 800 700-54-52. Подготовьте описание пропавшего: во что он был одет и какое последнее место, где его видели.

Каждая минута важна — чем раньше начинается поиск, тем выше шансы на результат. Поддерживать добровольцев можно с помощью технологической платформы Авито в рамках проекта #яПомогаю. Пользователи могут передавать отряду необходимые вещи и оборудование, а также помогать ресурсами для поисков.

Помните: безопасность ваших близких зависит от вашей внимательности и подготовки.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

