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Образование Общество

В Самарской области старшее поколение увлеклось онлайн-курсами

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне стали активнее интересоваться онлайн-образованием: за третий квартал трафик на профильные ресурсы вырос на 53% в сравнении с первым кварталом 2026 года. В особенности динамика заметна у пользователей старше 55 лет, которые в этом году стали посещать тематические сайты в 2,5 раза чаще. Охотнее всего учащиеся выбирают профессии ИИ-креатора и Python-разработчика, говорится в совместном исследовании МегаФона и образовательного холдинга Skillbox.

Интерес мужчин к обучению увеличился чуть заметнее — в 2,1 раза против 1,7 у женщин. Среди возрастных групп максимальную динамику показали молодые люди младше 24 лет и поколение 55–64 лет. Если первые с начала года приросли по трафику в три раза, то вторые — в 2,5 раза. Тренд подтверждают в Skillbox: хотя ядро пользователей платформы составляют люди 26–40 лет, за последние полтора года доля молодежи 18–25 лет увеличилась на 3,3 п. п., а доля людей старше 50 — на 1,7 п. п.

В Самарской области ежемесячный интернет-трафик на образовательные ресурсы с первого квартала увеличился в 2,3 раза. Прирост у поколения старше 55 лет — в 4,5 раза (в регионе максимальную динамику показала молодежь 18–24 лет). Мужской интерес к платформе рос быстрее женского: активность абонентов увеличилась в 4 раза против трехкратного роста у абоненток.

Традиционно в топе — курсы по ИТ, дизайну и маркетингу. Кроме того, востребованы навыки использования нейросетей, которые с 2025 года входят в топ-10 по популярности, а минувшим летом заняли лидирующую позицию, впервые за долгое время потеснив язык программирования Python. Также наблюдается высокий спрос на программы по кибербезопасности в связи с активным внедрением ИИ в бизнес-процессы и запросом на предотвращение уязвимостей.

Меняется и формат образования. Доля тех, кто готов заниматься ежедневно, выросла с 59,8% до 63%, а формат "учеба по выходным" потерял почти 4 п. п. (с 22,3% до 18,5%). Россияне выбирают короткие регулярные занятия вместо расширенных раз в неделю.

Похожие тенденции фиксируют и в корпоративном сегменте. "В обучении сотрудников мы переходим от развернутых дистанционных курсов к фокусным тренажерам. Они представляют собой ИИ-боты и в живом диалоге прокачивают нужные навыки, при необходимости выступают спарринг-партнерами. Наиболее востребованные направления — продажи, переговоры, оценка и сохранение сотрудников, а также продукты компании. В среднем специалист МегаФона учится три часа в месяц. Если говорить о непрофильном обучении, в топе у наших коллег — программирование на Python, ИИ-промтинг и поддержка инфраструктуры связи. Работа с телеком-оборудованием интересна даже тем, кто не занимается ею непосредственно", — сообщает директор МегаФона по развитию и обучению персонала Ирина Соколова.

Наиболее востребованные направления онлайн-обучения (данные Skillbox)

Топ-10 курсов, 2025 год

Топ-10 курсов, 2026 год
  1. Python-разработчик
  2. Графический дизайнер
  3. Нейросети
  4. Менеджер маркетплейсов
  5. 1С-программист
  6. Дизайнер интерьеров
  7. Data Scientist
  8. Инженер по тестированию
  9. Бухгалтер
  10. 3D-дженералист
  1. AI-креатор
  2. Python-разработчик
  3. Графический дизайнер
  4. Дизайнер интерьеров
  5. 1С-программист
  6. Специалист по кибербезопасности
  7. Инженер по тестированию
  8. Нейросети
  9. Менеджер маркетплейсов
  10. Графический дизайнер

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