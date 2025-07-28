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Регионы поборются за право провести на своих площадках марафон Знание.Первые

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал конкурсный отбор региональных площадок на проведение марафона Знание.Первые, который будет посвящен 80-летию российской атомной промышленности и пройдет с 26 по 28 сентября. По итогам конкурса будут выбраны 10 регионов, где развернется обширная просветительская программа с участием выдающихся государственных деятелей, глав крупнейших компаний и госкорпораций, представителей культуры и искусства, спортсменов, журналистов и медиаэкспертов. Организатор марафона — Общество "Знание" при поддержке ГК "Росатом".

Фото: пресс-служба Российского общества Знание

Марафон Знание.Первые — главное просветительское событие страны. Традиционно он охватывает разные регионы России, а его площадками становятся научные, культурные, деловые пространства в десятках городов, открывая новые возможности для молодежи. Так, весной этого года марафон Знание.Первые прошел на 11 площадках по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Владикавказе, Донецке, Казани, Омске, Перми, Рязани, Салехарде и Южно-Сахалинске.

Этой осенью марафон продлится с 26 по 28 сентября, его главной темой станет 80-летие атомной промышленности России. Региональные площадки на конкурсной основе выберет комиссия, в состав которой войдут опытные эксперты, в том числе руководители Общества "Знание". Конкурс пройдет в несколько этапов: до 15 августа регионы смогут прислать заявки на участие в конкурсе. До 20 августа комиссия подведет отбор победителей. И к 22 августа список регионов-участников будет опубликован на официальном сайте Общества "Знание".

"Этот марафон будет иметь особое значение, ведь он приурочен к 80-летию российской атомной промышленности — одной из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет России, её безопасность и научно-технологическое лидерство. За достижениями в этой отрасли стоит колоссальный труд поколений инженеров, ученых, управленцев, чей опыт является ориентиром для молодежи. И наша задача сегодня — сохранить эту связь поколений, передать молодым людям знания, смыслы, ценности, которые лежат в основе великих технологических прорывов. Марафон Знание.Первые как раз станет таким пространством. Перед ребятами в разных уголках страны выступят выдающиеся люди, которые откроют дорогу к знаниям, вдохновят их на собственные большие достижения. Я уверен, что вместе с коллегами из госкорпорации "Росатом" мы сделаем масштабную и интересную программу, которая даст возможность аудитории расширить кругозор, узнать много новой, актуальной и достоверной информации", — сказал генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Марафон посетят более 22 тыс. молодых людей из всех регионов России и других стран. За три дня на площадках марафона выступят 125 лекторов. Это государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди.

Программа марафона позволит участникам взглянуть на атомную промышленность с разных сторон. Речь пойдет об открытиях, технологиях и инновациях, которые делают Россию мировым лидером в атомной сфере и лежат в основе суверенитета страны. Лекторы и участники обсудят значение мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Также в центре внимания будут возможности, которые открываются перед молодежью в сфере атомной промышленности в нашей стране.

В преддверии марафона участники также смогут посетить уникальные технологичные объекты — атомные электростанции и предприятия, научные центры и институты, познакомиться с новейшими разработками и вместе с ведущими учеными погрузиться в богатую историю развития отечественной атомной отрасли.

Грядущий марафон Знание.Первые войдет в программу международного форума World Atomic Week и станет одним из ключевых событий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности в России.

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