Названы победители интенсива для будущих IT-специалистов VSFI 2025, который завершился в Самарской области

Под Самарой, на турбазе ПГУТИ "Озерки", состоялось торжественное закрытие XIII ежегодного тренинг-интенсива VSFI 2025. В соревнованиях приняли участие 13 команд из Самары, Москвы, Волгограда, Владивостока, Ижевска, Чебоксар, Краснодара и других городов. Причем, как сообщили организаторы, несколько команд стали сборными, познакомившись на мероприятии.

В течение суток будущие ИТ — специалисты пытались в полевых условиях развернуть и защитить инфраструктуру.

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025 Доклады и воркшопы по современным DevOps-практикам, администрированию и эксплуатации инфраструктуры; практика работы с ключевыми инструментами, в числе которых Docker, Linux, CI/CD, Prometheus, Grafana, Loki. Вот далеко не полная программа интенсива VSFI для будущих разработчиков и программистов, который с 7 по 13 июля проходит в Самарской области. На турбазе ПГУТИ «Озерки» собрались более 100 студентов из Москвы, Ижевска, Владивостока, Томска, Волгограда, Чебоксар, Самары приехали на XIII ежегодный тренинг-интенсив VSFI. Это уникальное по своему формату мероприятие, посвященное системному администрированию и основам DevOps, поддерживают министерство цифрового развития и связи Самарской области, ПГУТИ, Самарского университета. Интенсив позволяет ребятам показать свои знания в практической плоскости, что максимально ценно для каждого студента. Кроме того, VSFI является своего рода карьерным трамплином, потому что на интенсиве в качестве спонсоров представлены потенциальные работодатели. Интенсив делится на 2 больших блока: обучение и соревнования. Участникам предстоит развернуть и защитить работающую инфраструктуру в полевых условиях. Команде-победителю вручат настоящий шаманский бубен, который символизирует мастерство системного администратора. В какой атмосфере проходит VSFI, смотрите в нашем фоторепортаже. Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

В этом году организаторы побили все рекорды и выдали максимальное количество заданий, с которыми пришлось справляться участникам соревнований.

Настоящий шаманский бубен, символизирующий мастерство системного администратора, забрала сборная Москвы и Самары "APT1804". В ее составе студенты МГТУ имени Баумана Антон Климанов, Дмитрий Степанов; НИЯУ МИФИ — Микаэл Кондахчан; Самарского университета — Иван Епинин и Никита Слипенчук.

Приз зрительских симпатий получила участница из Владивостока Варвара Погорецкая.

Победители VSFI-2025. Источник фото: пресс-служба VSFI

Кроме этого, 17 человек получили призы и подарки от организаторов и спонсоров мероприятия ГК "Солар" и IST за победы в дополнительных активностях на мероприятии.