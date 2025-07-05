"Новые люди" против старой информатики

Региональное отделение партии выдвинуло инициативу замены школьной информатики на "Цифровые технологии и программирование". Запуск пилотных групп планируется уже в ближайшем сентябре.

Депутат Самарской губернской думы от партии "Новые люди" Роман Маркаров совместно со сторонниками партии Павлом Новиковым и Валерией Пыхтиной предложили кардинально изменить подход к IT-образованию в регионе. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Инициатива предполагает замену традиционной информатики на новый предмет "Цифровые технологии и программирование" с трехкратным увеличением учебной нагрузки.

"Выпускники китайских школ сегодня в большинстве своем фактически владеют актуальными языками программирования, в то время как наши дети изучают устаревшие программы", — отмечает Валерия Пыхтина, руководитель центра "Самара в праве".

В России только 10% школьников могут написать простую программу, тогда как в Китае — свыше 60%. Искусственный интеллект делает качественные скачки каждые 1-2 месяца.

Концепция проекта предусматривает увеличение академической нагрузки почти в три раза. Но, учитывая текущий объем преподавания информатики, увеличение не выглядит критическим.

Предполагается, что в 5-6 классах предмету уделят 2 часа в неделю (главная тема — цифровая грамотность), в 7-9 классах 3 часа в неделю (акцент — на изучении языков программирования Python и JavaScript, а также на проектной работе), а в 10-11 классах предмету предлагается уделять до 4-6 часов в неделю (Java/C++, ИИ, стартап-проекты).

"Современные дети должны не просто пользоваться гаджетами, а программировать их", — подчеркивает Павел Новиков, глава "Самарской площади".

В случае поддержки проекта хотя бы на городском уровне, уже через 3-4 года в Самаре сформируется избыток квалифицированных IT-кадров, что сделает город привлекательным для технологических компаний.

"Вместо того чтобы IT-компании высасывали кадры из регионов, они будут открывать здесь офисы", –объясняет Новиков. Дефицит программистов в регионе, по некоторым оценкам, составляет около 15 тысяч специалистов.

Команда намерена запустить пилотные группы во второй половине сентября в формате факультатива силами общественных организаций "Самарская площадь" и "Самара в праве".

Для дальнейшего масштабирования потребуются поддержка депутатского корпуса и финансирование переподготовки учителей. Последний вопрос можно решить путем перераспределения средств областного и городского бюджетов в рамках существующей расходной статьи на образование.

Основные препятствия: кадровый дефицит (учителя не владеют современными языками программирования и тут на помощь должны прийти представители индустрии), устаревшая материальная база и консерватизм образовательной системы.

При успешной реализации Самара может стать пилотным регионом для масштабирования проекта на федеральном уровне. А первые результаты могут появиться уже к концу учебного года.