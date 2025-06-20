В ПГУТИ обсудили этические ориентиры и трендовые направления регионального блогинга

В четверг, 19 июня, в ПГУТИ прошел круглый стол "Этические ориентиры и трендовые направления регионального блогинга". Мероприятие было приурочено к Международному дню блогера.

Среди участников круглого стола были:

- Вадим Ружников, ректор ПГУТИ;

- Павел Покровский, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области;

- Роман Балтер, депутат Самарской губернской думы, зампредседателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы, региональный координатор партийного проекта "Детский спорт";

- Анастасия Кнор, директор СРОО "За информационное общество", корреспондент интернет-журнала "Другой город";

- Сергей Бобин, блогер, видеограф, пилот дрона;

- Алексей Салмин, первый проректор ПГУТИ, координатор ФПП "Цифровая Россия";

- Марина Вержаковская, заведующий кафедрой связей с общественностью ПГУТИ;

- Дионисий (Денис) Левин, православный священник, настоятель храма в честь святой Блаженной Матроны Московской, иерей, создатель молодежного подкаста "После отбоя".

Во время дискуссии представители вуза, общественности и студенты обсудили правовое регулирование и безопасность медиаконтента, влияние его на общество и детей. Участники попытались определить типовой портрет регионального блогера и выделить особенности создания корпоративного блога.

Так, Роман Балтер обратил внимание на то, что любая негативная информация в Интернете вызывает больше внимания и отклика, чем позитивная. В результате даже малейшая ошибка для медийного человека может сильно навредить или даже уничтожить репутацию. Также депутат выразил надежду, что могут появиться законодательные инициативы, которые помогут блогерам защищаться от недоброжелателей.

Еще одной темой обсуждения стала проблема недостоверной информации в Интернете и то, как оградить от нее людей, в частности, детей и подростков. Отец Дионисий высказал мнение, что блокировка некоторых ресурсов может дать обратный результат. Пользователи быстро учатся обходить ограничения, да и сам спорный контент просачивается на кажущиеся безопасными площадки. В этих условиях главной защитой от негативного влияния служат внутренние ориентиры, которые взращивает в первую очередь семья. Аналогичного мнения придерживается и блогер Сергей Бобин. Однако он считает, что полученные от семьи нравственные ориентиры важны не только для потребителей информации, но и для тех, кто создает контент.

Клинический психолог Ирина Корчагина отметила, что на занятиях со студентами, которые хотят создать блог, в первую очередь предлагает им проанализировать себя: какой ты человек и какой смысл ты несешь: "Что мы несем, то в результате и получаем. Очень важно, что ребята узнают себя, пробуют искать смыслы в том, о чем они хотят говорить в своем блоге".

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников обратил внимание на то, что даже "блог руководителя" этот самый руководитель должен вести сам, чтобы он был виден как человек. При этом студенты рассказали, что изначально подписались на Telegram-канал ректора для получения информации о вузе, но в итоге остались именно потому, что он оказался интересен им как личность.

Марина Вержаковская рассказала о работе студентов над созданием контента для группы кафедры связей с общественностью ПГУТИ в сети "ВКонтакте". В 2024 г. сообщество заняло второе место в номинации "Лучший паблик в социальных сетях и мессенджерах". Помимо этого, студенты активно занимаются геобрендингом и участвуют в федеральном проекте "Добрые новости".