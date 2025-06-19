В Большеглушицком районе продолжается капитальный ремонт образовательных организаций

В 2025 г. в Большеглушицком районе ремонтируются девять объектов. Это одна школа, два детских сада, два пищеблока и четыре объекта, в которых заменяют автоматическую пожарную сигнализацию (АПС). Район получил из регионального бюджета почти в четыре раза больше, чем в 2024 году, - 81,9 млн рублей.
Так, в ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" им. В.И.Фокина с. Большая Глушица ремонтируют кровлю, внутреннюю отделку, а также ремонтируют водоснабжение и водоотведение, АПС и электрику.
В детском саду "Красная Шапочка" с. Большая Глушица идет ремонт фасада и благоустройство территории.
В рамках капремонта здания детского сада "Колосок" с. Большая Глушица меняют окна, двери, выполняют внутреннюю отделку, ремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, АПС, электрику.
Капитальный ремонт пищеблоков пройдет в детских садах "Радуга" и "Одуванчик". Замена систем АПС ведется в детсадах "Колобок", "Радуга", "Золотой Петушок", "Колосок".
Оценку готовности образовательных организаций территориальные комиссии проведут с 28 июля по 15 августа.
В связи с проведением ЕГЭ срок сдачи школы №1 с. Большая Глушица, на базе которой расположен пункт проведения экзамена, сдвинут на ноябрь 2025 года. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил обеспечить контроль работы подрядчика для минимизации переноса сроков ремонта.
В следующем году в Большеглушицком районе планируют провести капитальный ремонт четырех объектов образования.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения