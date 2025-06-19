В Большеглушицком районе продолжается капитальный ремонт образовательных организаций

В 2025 г. в Большеглушицком районе ремонтируются девять объектов. Это одна школа, два детских сада, два пищеблока и четыре объекта, в которых заменяют автоматическую пожарную сигнализацию (АПС). Район получил из регионального бюджета почти в четыре раза больше, чем в 2024 году, - 81,9 млн рублей.

Так, в ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" им. В.И.Фокина с. Большая Глушица ремонтируют кровлю, внутреннюю отделку, а также ремонтируют водоснабжение и водоотведение, АПС и электрику.

В детском саду "Красная Шапочка" с. Большая Глушица идет ремонт фасада и благоустройство территории.

В рамках капремонта здания детского сада "Колосок" с. Большая Глушица меняют окна, двери, выполняют внутреннюю отделку, ремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, АПС, электрику.

Капитальный ремонт пищеблоков пройдет в детских садах "Радуга" и "Одуванчик". Замена систем АПС ведется в детсадах "Колобок", "Радуга", "Золотой Петушок", "Колосок".

Оценку готовности образовательных организаций территориальные комиссии проведут с 28 июля по 15 августа.

В связи с проведением ЕГЭ срок сдачи школы №1 с. Большая Глушица, на базе которой расположен пункт проведения экзамена, сдвинут на ноябрь 2025 года. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил обеспечить контроль работы подрядчика для минимизации переноса сроков ремонта.

В следующем году в Большеглушицком районе планируют провести капитальный ремонт четырех объектов образования.