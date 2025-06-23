В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа

В понедельник, 23 июня, в Самарском университете им. Королёва начала работу XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе".

"Международная летняя космическая школа в этом году посвящена сразу трем юбилейным датам мировой космонавтики: отмечавшемуся в марте 60-летию выхода Алексея Леонова в открытый космос, 50-летию первого в истории совместного полета космических кораблей двух стран — советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона", эта дата будет отмечаться в июле, а также 50-летию получения первых изображений с поверхности Венеры, переданных в октябре 1975 года советской автоматической межпланетной станцией "Венера-9", — рассказал заведующий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва Игорь Белоконов.

Участниками школы в этом году стали иностранные студенты из восьми стран. В течение двух недель занятий им предстоит прослушать курс лекций от ведущих российских ученых, получить практические навыки разработки и создания малых космических аппаратов и защитить перед комиссией экспертов свое видение перспективных научных миссий наноспутников, в том числе касающихся мониторинга ледовой обстановки в Арктике и изучения опасных факторов долунного космического пространства.

Со слушателями школы также встретится директор московского офиса японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Ёсио Вада. Он расскажет студентам об особенностях запуска наноспутников из японского экспериментального модуля "Кибо" ("Надежда" по-японски) — научной орбитальной лаборатории в составе Международной космической станции.

По словам Игоря Белоконова, заявки на обучение в космической школе в этом году прислали 45 иностранных студентов из 12 стран, но по разным причинам приехали только 19 человек из восьми стран — Бразилии, Колумбии, Египта, Индии, Мексики, Мьянмы, Пакистана и Перу. По сравнению с прошлым годом число представленных стран немного увеличилось.

"Учебная программа космической школы включает в себя большинство вопросов, касающихся разработки и создания наноспутников. Слушатели примут участие в практических занятиях, которые пройдут на базе Центра управления полетом наноспутников, Центра испытаний наноспутников и Центра наноспутниковых технологий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва. На второй неделе акцент будет сделан на командной проектной работе. Студенты, разбившись на команды, проведут предпроектный анализ перспективных научных миссий наноспутников", — отметил Игорь Белоконов.

В числе тем научных миссий, предлагаемых студентам к самостоятельной работе, — использование наноспутников для изучения сверхнизких орбит, очень перспективных в плане дистанционного зондирования Земли. Студенты также займутся проектом применения наноспутников для мониторинга ледовой обстановки в Арктике и Антарктике.