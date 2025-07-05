Иван Носков: "Подписали соглашение о сотрудничестве с главой администрации Сухума

В субботу, 5 июля, мэрия Самары в лице главы города Ивана Носкова подписала соглашение о сотрудничестве с главой администрации Сухума Тимуром Агрба. Об этом Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале. Документ предусматривает возможность перекрестных гастролей творческих коллективов, проведение совместных культурных и спортивных мероприятий, научных и деловых форумов, разработку и реализацию туристических проектов, совместные мероприятия в сфере образования.

"Отдельный блок — это экономическое сотрудничество, в том числе самарских и сухумских предприятий, инвестиционная деятельность малого, среднего и крупного бизнеса. Более подробная программа совместных действий будет разработана с участием наших и абхазских экспертов. Благодарю за поддержку и контроль всех международных переговоров по этому направлению первого заместителя руководителя администрации президента Сергей Кириенко", — прокомментировал мэр.

Также Иван Носков добавил, что сегодня Сухум отмечает День города.

"В подарок от Самары нашим новым партнерам — концерт самарского духового оркестра. Вечером он выступит на главной сцене города. А в целом могу сказать, что Самара и Сухум — два зеленых и цветущих города, у которых есть много общего. Кстати, в наших вузах учатся абхазские студенты, и они тоже отмечают красоту Самары. Уверен, что они вернутся на Родину с самыми лучшими впечатлениями от нашего города и России", — заключил глава города.