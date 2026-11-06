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Иван Носков: "В Самаре в срок завершена процедура запуска отопительного сезона"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Вместе с профильными ресурсоснабжающими организациями, службами и главами районов подвели итоги пуска тепла в Самаре. В социальных учреждениях города пусконаладка выполнена в срок. На этой неделе завершается настройка теплоузла в театре "Камерная сцена". Все необходимые работы проведут в ближайшие дни, чтобы зрителям и артистам было комфортно. Управляющие компании и ТСЖ также полностью обеспечили теплом многоквартирные дома", - сказал глава города Самара Иван Носков.

ГЖИ Самарской области подготовит аналитический отчет по работе УК и ТСЖ в период пуска тепла в областном центре. Отдельно глава Самары поручил отрегулировать в будущем сезоне работу ряда компаний, обслуживающих многоквартирные дома, в которых размещены детские соцучреждения.

"Важно, чтобы многоквартирные дома, где располагаются детские соцучреждения, имели возможность подключать отопление раньше, чем остальные. Это возможно, если в доме установлен общедомовой прибор учета", - отметил Иван Носков.

В рамках подготовки к отопительному сезону в этом году во всех соцучреждениях Самары прошли разного объема ремонтные работы отопительной системы и инженерных коммуникаций. В 18 школах капитально отремонтировали системы отопления, в части учреждений заменены сопла элеваторов, радиаторы, приборы для измерения давления, температуры и учета расхода тепловой энергии.

Как доложил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии - руководитель управления эксплуатации ЖКХ Алексей Старостин, специалисты общегородской "горячей линии" по вопросам теплоснабжения обработали более 1300 обращений, в работе остаются 33 заявки. Они также состоят на контроле профильного департамента и глав районных администраций. Общегородская и районные "горячие линии" закончат функционировать 6 ноября. Однако в дальнейшем в случае бездействия управляющих компаний или ТСЖ жители по-прежнему могут обращаться в районные администрации и диспетчерскую профильного городского департамента: 8 (846) 266-54-54, 266-56-17 (круглосуточно). Все заявки остаются на контроле до полного исполнения.

"Горячая линия" запускается на период работ по подаче теплоносителя, он завершен. В настоящее время чаще обращаются с проблемами, которые относятся к ведению обслуживающих компаний. Это, например, отсутствие отопления по стоякам в домах, в отдельных комнатах. Это точечные обращения, которые оперативно должны отработать специалисты управляющих компаний и ТСЖ. В случае их бездействия вся информация направляется в ГЖИ Самарской области и прокуратуру города", - отметил Алексей Старостин.

Напомним, в 2026 году отопительный сезон для соцучреждений Самары стартовал 2 октября по заявкам руководителей, управляющие компании и ТСЖ приступили к подключению многоквартирных домов с 5 октября.

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