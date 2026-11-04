Иван Носков: "Многонациональность — это истинное богатство нашей страны"

В преддверии Дня народного единства в Самаре прошло праздничное мероприятие с участием национально-культурных центров, представителей традиционных конфессий, территориальных общественных самоуправлений и социально ориентированных некоммерческих организаций. Национально-культурные центры представили на выставке национальные костюмы, музыкальные инструменты и элементы декоративно-прикладного творчества своих народов.

"Многонациональность — это истинное богатство нашей страны. Уважение и диалог между народами позволили нашим предкам создать сильную страну, в которой каждый, независимо от национальности и вероисповедания, имеет все права и возможности для жизни. Сегодня хранителями истории и традиций являются в первую очередь национально-культурные центры. Вы делаете по настоящему важное дело: оберегаете свою культуру, но открыты к диалогу, укрепляете взаимопонимание и взаимоуважение, способствуете объединению ради достижения общих целей", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова вручила почетные грамоты и благодарственные письма главы Самары представителям национально-культурных центров, внесшим весомый вклад в укрепление гражданского единства народов России, сохранение и развитие национальной культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в городе Самаре.

Почетной грамоты главы Самары II степени и нагрудного знака был удостоен заместитель председателя правления Самарской областной общественной организации "Осетинский национально-культурный центр "Алания" Ирбег Хугаев. Почетные грамоты III степени получили активист общественной организации "Самарская городская Армянская национально-культурная автономия "Наири" Диана Агабабян и начальник отдела патриотической и музейно-просветительской работы муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара "Дворец ветеранов" Ольга Петрушкина.

"Для меня получить такую награду — большая радость и честь. Наш коллектив часто выступает на различных мероприятиях в Самаре и знакомит зрителей с армянской культурой и традициями, красочными костюмами и блюдами национальной кухни. Мы всегда подчеркиваем, что представители различных народов — братья, и мы всегда помним о нашей искренней дружбе, — рассказала активист общественной организации "Самарская городская Армянская национально-культурная автономия "Наири" Диана Агабабян. — Для меня символ дружбы между народами — накрытый стол, гости разных национальностей, смех, веселые песни и разговоры".

Благодарственные письма главы города Самары Ивана Носкова были торжественно вручены исполнительному директору общественной организации Самарской области Регионального центра немецкой культуры "Надежда" Юлии Карташовой, активисту Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Самарской области Александру Марухову и коллективу государственного казенного учреждения Самарской области "Дом дружбы народов".