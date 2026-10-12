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Вячеслав Федорищев назначил врип главы Нефтегорского района Романа Сухочева

НЕФТЕГОРСК. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил временно исполняющим полномочия главы Нефтегорского района Романа Сухочева. Его кандидатуру глава региона поддержал на первом заседании Самарской областной думы VIII созыва.

Фото: Светлана Осьмачкина

Глава региона провел рабочую встречу с врип главы Нефтегорского района Романом Сухочевым и предыдущим главой Нефтегорского района Александром Баландиным.

Следующим необходимым этапом глава региона назвал расширение возможностей района: внедрение современных управленческих практик, привлечение новых проектов, развитие экономики и социальной сферы, повышение качества городской среды.

Нового врип главы Нефтегорского района Романа Сухочева губернатор охарактеризовал как молодого, активного и достаточно опытного руководителя, знакомого с территорией и ее проблемами.

Роман Сухочев ранее занимал должность руководителя управления обеспечения деятельности регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. В министерстве Роман Сухочев работал с 2019 года, до того занимался вопросами эксплуатации и материально-технического обеспечения в областном Центре размещения рекламы.

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