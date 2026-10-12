Вячеслав Федорищев назначил врип главы Нефтегорского района Романа Сухочева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил временно исполняющим полномочия главы Нефтегорского района Романа Сухочева. Его кандидатуру глава региона поддержал на первом заседании Самарской областной думы VIII созыва.
Глава региона провел рабочую встречу с врип главы Нефтегорского района Романом Сухочевым и предыдущим главой Нефтегорского района Александром Баландиным.
Следующим необходимым этапом глава региона назвал расширение возможностей района: внедрение современных управленческих практик, привлечение новых проектов, развитие экономики и социальной сферы, повышение качества городской среды.
Нового врип главы Нефтегорского района Романа Сухочева губернатор охарактеризовал как молодого, активного и достаточно опытного руководителя, знакомого с территорией и ее проблемами.
Роман Сухочев ранее занимал должность руководителя управления обеспечения деятельности регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. В министерстве Роман Сухочев работал с 2019 года, до того занимался вопросами эксплуатации и материально-технического обеспечения в областном Центре размещения рекламы.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???