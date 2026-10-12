Вячеслав Федорищев назначил врип главы Нефтегорского района Романа Сухочева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил временно исполняющим полномочия главы Нефтегорского района Романа Сухочева. Его кандидатуру глава региона поддержал на первом заседании Самарской областной думы VIII созыва.

Глава региона провел рабочую встречу с врип главы Нефтегорского района Романом Сухочевым и предыдущим главой Нефтегорского района Александром Баландиным.

Следующим необходимым этапом глава региона назвал расширение возможностей района: внедрение современных управленческих практик, привлечение новых проектов, развитие экономики и социальной сферы, повышение качества городской среды.

Нового врип главы Нефтегорского района Романа Сухочева губернатор охарактеризовал как молодого, активного и достаточно опытного руководителя, знакомого с территорией и ее проблемами.

Роман Сухочев ранее занимал должность руководителя управления обеспечения деятельности регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. В министерстве Роман Сухочев работал с 2019 года, до того занимался вопросами эксплуатации и материально-технического обеспечения в областном Центре размещения рекламы.