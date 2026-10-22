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Облправительство Власть и политика

Виталий Шабалатов провел совещание с ведущими предприятиями экспортерами агропромышленного комплекса Самарского региона

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области продолжается работа, направленная на увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции из региона. Во вторник, 20 октября 2026 года, состоялось совещание под председательством первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова с ведущими предприятиями-экспортерами агропромышленного комплекса региона.

Такие встречи проводятся регулярно. По итогам предыдущего совещания, в частности, была достигнута договоренность о системном мониторинге экспортных поставок сельхозпродукции.

"Наша очередная встреча посвящена вопросу повышения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции из Самарской области. Обсудим результаты в текущем году, трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе внешнеэкономической деятельности, возможные меры поддержки", — начал совещание председатель облправительства.

Самарская область занимает 4 место по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса среди субъектов ПФО и лидирующую позицию по объемам экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе напитков и кондитерских изделий.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков сообщил, что рост в 2026 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показывают зерновые, мясная продукция и прочая продукция АПК в стоимостном выражении.

Снижение происходит по молочной продукции, продукции масложировой отрасли, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбы и морепродуктов. В натуральном выражении совокупный объем экспорта продукции АПК увеличился на 30,3%.

Барьеры, препятствующие развитию экспорта, главным образом связаны с логистикой из-за геополитической ситуации. Также представители предприятий обозначили существующую проблему с подвижным составом — нехваткой железнодорожных вагонов для транспортировки продукции.

Председатель облправительства предложил предприятиям-экспортерам представить региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия данные о своих потребностях, чтобы региональные власти могли оказать в этом вопросе необходимое содействие.

Также Виталий Шабалатов поручил профильным министерствам активизировать экспорт в Китайскую Народную Республику, поставив задачу проанализировать перспективные ниши на китайском рынке и усилить взаимодействие с партнерами.

"Правительство региона максимально заинтересовано в развитии экспорта. Мы готовы оказывать вам всю необходимую помощь, обращайтесь с любыми вопросами, будем искать решения и предлагать возможные меры поддержки", — заключил председатель правительства Самарской области.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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