Иван Носков проверил ход восстановления домов, пострадавших от атак вражеских БПЛА

Глава города Самары Иван Носков проверил ход ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА в Куйбышевском районе. Подрядная организация ООО "Паритет" за счет средств, выделенных из городского бюджета, проводит монтаж поврежденных 209 оконных конструкций в многоквартирных домах. Сейчас идет установка окон в квартирах, после чего рабочие приступят к восстановлению окон в подъездах.

"Оперативная ликвидация последствий чрезвычайных происшествий — одно из тех направлений работы, которые всегда будут в приоритете. Например, в ликвидации последствий вражеских атак задействованы десятки людей — спасатели, сотрудники правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании, которая обеспечивает сохранение теплового контура дома. Районные администрации, соцслужбы помогают с оформлением документов, наши городские службы убирают мусор после повреждений. Это важная и нужная работа, которая должна быть выполнена оперативно. Главная задача — сделать так, чтобы жители могли жить в своих квартирах, в тепле и уюте. В преддверии зимы этот вопрос встает особенно остро, поэтому каждый объект, где сейчас ведутся работы, держу на личном контроле", — подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

В зданиях уже установлено 57 новых оконных конструкций, изготовленных по индивидуальным размерам. Работы проводят по графику, согласованному с жителями и в их присутствии. "Оконные конструкции поступают партиями, по мере поставки монтируем их в квартирах — процесс отлажен и идет по графику. К монтажу окон в местах общего пользования приступим в последнюю очередь, когда все жилые помещения будут надежно утеплены", — доложил главе города Самары руководитель ООО "Паритет" Александр Загорский.

Специалисты ресурсоснабжающей организации ООО "СВГК" восстановили поврежденные участки газопровода и заново подключили потребителей к газоснабжению. АО "Спецремстройзеленхоз" и МБУ "Благоустройство" города Самары провели расчистку территории от мусора и поврежденных деревьев.

"Помимо многоквартирных домов, разной степени тяжести повреждения получили соцучреждения Куйбышевского района. Большинство повреждений оперативно устранили. На следующей неделе подрядчик приступит к восстановлению окон в одном из центров дополнительного образования. Временно занятия проводятся на базе других учреждений", — сказал глава города Самары Иван Носков.

По поручению главы Самары специалисты администрации Куйбышевского района и Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары оказывают помощь пострадавшим в оформлении региональных и городских выплат. Правоохранительные и следственные органы также проводят выездные консультации для жителей.