Иван Носков поздравил самарских педагогов с победой в конкурсе Минкультуры

Министр культуры РФ Ольга Любимова объявила имена лауреатов премии лучшим преподавателям детских школ искусств, творческих училищ и вузов. В их число вошли самарские педагоги — преподаватель по классу духовых инструментов Детской центральной музыкальной школы Олег Апарин и преподаватель хорового отделения Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского Екатерина Попова. Всего победителями стали 150 человек из 54 регионов страны.

"От всей души поздравляю Олега Ивановича и Екатерину Александровну с заслуженной победой в конкурсе! Почти полвека каждый из вас воспитывает в самарских детях любовь к прекрасному. За эти десятилетия вы воспитали сотни талантливых музыкантов. Эта победа — показатель высокого уровня всей системы музыкального образования Самары. Мы гордимся тем, что в наших школах искусств работают такие преданные своему делу наставники", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Олег Апарин работает в сфере культуры около 40 лет, почти 10 из которых — преподаватель Детской центральной музыкальной школы. В классе Олега Ивановича 20 учеников, среди которых лауреаты международных конкурсов молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Должикова (Москва), им. народного артиста РФ Гофмана (Москва), им. С. Орлова (Самара), постоянные участники Международной детской музыкальной академии стран СНГ под патронатом Ю. Башмета. Олег Иванович — обладатель звания и памятной медали "Лучший преподаватель ДШИ Самарской области", наставник воспитанников Самарского регионального центра для одарённых детей "Вега".

"Сама по себе награда — подтверждение того, что я иду в правильном направлении. Моя цель — сохранить традиции академического исполнительства. Горжусь тем, что мои ученики — солисты оркестров не только самарской губернии, но и всей России", — отметил Олег Апарин.

Екатерина Попова преподаёт в Детской музыкальной школе им. П. И. Чайковского уже 22 года и бессменный руководитель образцового художественного коллектива — хора учащихся старших классов "Гармония". Хор "Гармония" — участник церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи и федеральных мероприятий в составе Детского хора России под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, победитель и лауреат престижных международных и всероссийских хоровых конкурсов.

"Я очень рада этой победе. Для меня она стала подтверждением того, что работу, в которую было вложено много сил и времени, действительно оценили. При этом я воспринимаю эту награду не только как личное достижение — это результат работы всей нашей команды", — рассказала Екатерина Попова.

Отметим, что всего в этом году на конкурс поступило 614 заявок из 78 субъектов России. К участию были допущены 514 кандидатов — 78 из вузов, 99 из училищ и 337 из детских школ искусств. Их работу оценивала специальная комиссия, в состав которой вошли представители творческих и общественных объединений, а также руководители и преподаватели образовательных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства.