16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков поздравил самарских педагогов с победой в конкурсе Минкультуры Иван Носков проверил капремонт детского сада на улице Блюхера в Самаре Иван Носков: "Программа "Народный бюджет Самарской области" дает реальную возможность благоустроить дворы под запрос жителей" Иван Носков: "На Ракитовском шоссе в Самаре устанавливают освещение" Исполнять полномочия главы Шенталы будет Петр Анкин

Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков проверил капремонт детского сада на улице Блюхера в Самаре

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава города Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда образовательных учреждений посетил дошкольное отделение школы № 35, расположенное на улице Блюхера. В учреждении он проверил капитальный ремонт, выполненный в течение летнего сезона в рамках национального проекта "Семья".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Здание садика в этом году фактически полностью "перестроили" — обновили все коммуникации, фасад, кровлю, внутреннюю отделку, оборудование, мебель, учебные пособия, необходимый инвентарь для медкабинета, оргтехнику. По итогам визита дал ряд поручений в части продолжения благоустройства, в т. ч. озеленения. Также до конца октября рядом с детсадом будет организован пешеходный переход с искусственной дорожной неровностью. После этого все данные мной обещания можно будет считать исполненными, а работы по обновлению детского сада — выполненными на 100%", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В здании капитально отремонтировали полы, потолки и стены, обновили кровлю и инженерные сети — отопление, водоснабжение и канализацию. Также выполнены электромонтажные работы, утеплен фасад основного здания и приведен в порядок фасад хозяйственного блока, отремонтировано крыльцо, козырьки. На территории уложили новый асфальт, установили теневые навесы, частично заменили ограждение, посадили туи, розы и другие растения. В сами помещения закуплена мебель, посуда, игровое оборудование. Бюджет проекта составил более 23 млн рублей.

"Наш детский сад — единственное в городе учреждение для воспитанников младшего возраста, где в этом году прошел капремонт по нацпроекту. Можно сказать, наше здание ждало этого момента десятилетиями. Педагоги, родители и дети очень рады обновлениям. Большое спасибо всем, благодаря кому этот масштабный проект стал реальностью, особая благодарность главе Самары Ивану Николаевичу Носкову за поддержку на всех этапах", — сказала директор школы № 35 Екатерина Тринбачева.

Также глава города поздравил с прошедшим праздником — Днем воспитателя и всех дошкольных работников педагогический коллектив — старшего воспитателя Надежду Понакшину, педагога-психолога Карину Досаеву, музыкального руководителя Рамину Бакиеву, воспитателей Наталью Спиридонову, Наталью Леончеву, Зилю Горлову, Ольгу Баранову, помощников воспитателя Гюзель Сергееву и Карине Шагинян.

Отметим, дошкольное отделение школы № 35 имени Героя Советского Союза П. И. Коломина было основано в 1964 году. Сегодня его посещают около 100 детей от полутора до семи лет. Коллектив активно участвует в городских и региональных конкурсах, среди которых "Детский сад 2025", "Учить — призвание", "Космофест" и "Будущие профессионалы 5+".

Напомним, нацпроект "Семья" стартовал с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности и пр.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1