Иван Носков проверил капремонт детского сада на улице Блюхера в Самаре

Глава города Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда образовательных учреждений посетил дошкольное отделение школы № 35, расположенное на улице Блюхера. В учреждении он проверил капитальный ремонт, выполненный в течение летнего сезона в рамках национального проекта "Семья".

"Здание садика в этом году фактически полностью "перестроили" — обновили все коммуникации, фасад, кровлю, внутреннюю отделку, оборудование, мебель, учебные пособия, необходимый инвентарь для медкабинета, оргтехнику. По итогам визита дал ряд поручений в части продолжения благоустройства, в т. ч. озеленения. Также до конца октября рядом с детсадом будет организован пешеходный переход с искусственной дорожной неровностью. После этого все данные мной обещания можно будет считать исполненными, а работы по обновлению детского сада — выполненными на 100%", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В здании капитально отремонтировали полы, потолки и стены, обновили кровлю и инженерные сети — отопление, водоснабжение и канализацию. Также выполнены электромонтажные работы, утеплен фасад основного здания и приведен в порядок фасад хозяйственного блока, отремонтировано крыльцо, козырьки. На территории уложили новый асфальт, установили теневые навесы, частично заменили ограждение, посадили туи, розы и другие растения. В сами помещения закуплена мебель, посуда, игровое оборудование. Бюджет проекта составил более 23 млн рублей.

"Наш детский сад — единственное в городе учреждение для воспитанников младшего возраста, где в этом году прошел капремонт по нацпроекту. Можно сказать, наше здание ждало этого момента десятилетиями. Педагоги, родители и дети очень рады обновлениям. Большое спасибо всем, благодаря кому этот масштабный проект стал реальностью, особая благодарность главе Самары Ивану Николаевичу Носкову за поддержку на всех этапах", — сказала директор школы № 35 Екатерина Тринбачева.

Также глава города поздравил с прошедшим праздником — Днем воспитателя и всех дошкольных работников педагогический коллектив — старшего воспитателя Надежду Понакшину, педагога-психолога Карину Досаеву, музыкального руководителя Рамину Бакиеву, воспитателей Наталью Спиридонову, Наталью Леончеву, Зилю Горлову, Ольгу Баранову, помощников воспитателя Гюзель Сергееву и Карине Шагинян.

Отметим, дошкольное отделение школы № 35 имени Героя Советского Союза П. И. Коломина было основано в 1964 году. Сегодня его посещают около 100 детей от полутора до семи лет. Коллектив активно участвует в городских и региональных конкурсах, среди которых "Детский сад 2025", "Учить — призвание", "Космофест" и "Будущие профессионалы 5+".

Напомним, нацпроект "Семья" стартовал с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности и пр.