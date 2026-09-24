Иван Носков: "Одна из главных задач — формировать культуру безопасного поведения среди детей"

23 сентября в Самаре стартовал первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", которая проводится при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни". В торжественном открытии на площадке школы № 57 приняли участие ученики и педагоги, представители администрации города, Госавтоинспекции по Самарской области и образовательной платформы Учи.ру. Мероприятие также стало частью Всероссийской недели дорожной безопасности.

"Безопасность на дорогах — это то, что касается каждого жителя города, и одна из главных задач — формировать культуру безопасного поведения среди детей. Важно, что сегодня эта работа входит в число ключевых задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков. — Уже второй год подряд в Самаре целенаправленно ремонтируем подходы и подъезды к образовательным учреждениям, обустраиваем пешеходные переходы, освещение. Это маршруты, по которым ежедневно ходят дети, и они должны быть максимально безопасными. Благодарю организаторов олимпиады: такие просветительские проекты — важный элемент общей работы по обеспечению безопасности юных участников дорожного движения. Всем ребятам — удачи!"

Как отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Самарской области, полковник полиции Дмитрий Козлов, профилактика детского травматизма строится на осознанном усвоении правил.

"Одна из задач Госавтоинспекции — сформировать у ребенка устойчивые навыки безопасного поведения еще до того, как он окажется на дороге один. Статистика ДТП с участием детей диктует нам методы работы: нельзя просто запрещать — нужно объяснять. Всероссийская олимпиада позволяет сделать это в интерактивном формате: сначала узнать или повторить теорию, а потом закрепить ее тестированием. Это помогает прочно усвоить ПДД", — сказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Самарской области, полковник полиции Дмитрий Козлов.

Олимпиада состоит из заданий с сюжетами про участников дорожного движения и транспорт, с которыми ребята встречаются в городе и за городом. Дети учатся ориентироваться среди дорожных знаков, анализировать опасные ситуации, разбирают, как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как передвигаться на велосипеде и электросамокате.

"Мы видим, как год от года растет интерес школьников к теме дорожной безопасности, — отметила региональный куратор платформы Учи.ру Полина Тихомирова. — Олимпиада помогает детям в игровой форме запомнить правила поведения на дороге, а это самый эффективный способ обучения. В этом году задания стали еще интереснее и разнообразнее. Мы благодарим Самару и Самарскую область за активное участие. Уверена, количество участников будет только расти. Желаю всем ребятам удачи и новых знаний!".

Олимпиада "Безопасные дороги" проводится для школьников с 1 по 9 класс, а также для дошкольников старше 5 лет. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе Учи.ру. Задания можно выполнить в любое время до 25 октября, на решение отводится 60 минут. Информация о прохождении во второй тур будет доступна до 1 ноября. Победа во втором туре для старшеклассников — это возможность получить дополнительные баллы при поступлении в университет, для учеников младше — баллы при поступлении в профильные лицеи и гимназии.

Отметим, организаторами проекта выступают министерство транспорта РФ, ГУОБДД МВД России, АНО "Национальные приоритеты" и платформа Учи.ру при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Олимпиада включена в перечень Минпросвещения России на 2026-2027 учебный год. Подробности — на платформе Учи.ру.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и госпрограмм РФ.