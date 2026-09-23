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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "В этом году особое внимание уделяем дорогам в отдалённых посёлках"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава города Самары Иван Носков в ходе рабочего объезда проверил, как продвигается дорожный ремонт на ряде объектов, которые ранее обсуждал с жителями на выездных встречах, в том числе в поселке Рубежное, где по просьбе жителей обновляют проезд по улице Ново-Охтинской. Работы ведутся за счет средств городского бюджета, текущая готовность объекта — 21%.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В этом году наращиваем объемы дорожного ремонта, особое внимание уделяем отдаленным поселкам — частный сектор в поселках нуждается в качественных дорогах не меньше, а порой даже больше. В поселке Рубежное изначально был запланирован ремонт участка протяженностью порядка 2,5 км, после обсуждения с жителями приняли решение об увеличении объема работ. По дороге курсирует школьный автобус, поэтому качественное покрытие — это повышение уровня безопасности для детей поселка. Замечаний к качеству и срокам исполнения на данный момент нет. Подрядчик находится на связи с жителями и проявляет аккуратность, особенно при работах вблизи палисадников и клумб", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Общая площадь ремонтируемого участка составляет 13,5 тыс. квадратных метров. На 1,8 тыс. кв.м уже уложен песчаный слой, частично выполнено щебенение. Для разделения сыпучих слоев используется дорнит — геотекстильное полотно, которое сохраняет нужную толщину слоев и в дальнейшем поможет отводить влагу. По данным подрядной организации, на участке работает 4 единицы техники и 8 специалистов.

После завершения ремонта на всем протяжении улицы Ново-Охтинской специалисты приступят к укладке асфальта на улице Петропавловской — финансирование этих работ также предусмотрено за счет городского бюджета. Таким образом, в целом в поселке будет отремонтировано около 3,6 км дорог.

Отметим, что по поручению главы Самары Ивана Носкова в текущем сезоне также выделяются дополнительные средства для ремонта дорог по ул. Большой Караванной в Куйбышевском районе, ул. Павла Маркина в Красноглинском районе, ул. Внуковской и 2-го Безымянного переулка в Советском районе.

Напомним, также в Самаре выполняются работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", инициированному президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта уже отремонтировано 40 участков городских дорог общей протяженностью более 32 км, в том числе проведен капитальный ремонт улицы Дачной и комплексное обновление улицы Владимирской. Обновленные дороги ведут к школам, больницам и местам отдыха, поэтому особое внимание уделялось безопасности пешеходов — оборудованию дополнительных тротуаров, подходов к переходам, пандусов и тактильной плитки.

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