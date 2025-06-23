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Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская конференция

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профессоры и доктора наук от Самарского университета до МГУ им. Ломоносова — таков уровень участников на научно-практической конференции "Уголовно-исполнительная система: законодательство, теория и практика", которая прошла на базе Самарского юридического института ФСИН России. Всего в ней приняли участие 37 учебных заведений из 23 городов России и Казахстана.

Фото: СЮИ ФСИН России

Одна из основных тем обсуждения — исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом — не допустить рецидива преступлений.

В наше время значительную роль при этом играет участие осужденных в специальной военной операции. Считается, что человек, пожелавший пойти воевать за Родину, уже принял для себя важное внутреннее решение — покончить с преступным прошлым. И стоит отметить, что вопреки расхожему мнению, пойти служить из мест лишения свободы может далеко не каждый. К примеру, педофилы, террористы и, что необычно, осужденные за контрабанду денежных средств, не могут попасть на передовую.   

"Судимость погашается у таких осужденных с момента награждения государственной наградой, или с момента увольнения такого лица с военной службы — основание безусловно важное. И законодатель таким образом разрешил сложнейшую задачу — освобождение таких осужденных от наказания как элемент специальной ресоциализации — возвращение к нормальной жизни через подвиг", — считает доктор юридических наук, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Москва) Сергей Расторопов.

Война закончится нашей победой. А вот что дальше будет с осужденными, которые пошли служить? Вряд ли их оставят в армии.

Участники конференции, в том числе практические работники, отметили, что сейчас активно начала работать система постпенитенциарной пробации — помощи бывшим осужденным, которые вышли из мест лишения свободы, или вернулись с СВО. Положения закона об этом начали работать с начала 2025 года. Теперь бывшие "сидельцы" могут обратиться в подразделения ФСИН, занимающиеся программами пробации и получить необходимую помощь от психологической и юридической, до восстановления документов и содействия в трудоустройстве. Причем, для каждого составляется индивидуальная программа помощи.   

"И в этом есть особый психологический и юридический момент: теперь уже бывший осужденный не сможет оправдать свое противоправное поведение на свободе тем, что у него нет возможности устроиться на работу, ему нечего есть и прочее. Тут ему уже надо задать вопрос: а вы обращались за помощью в рамках закона о пробации? Если нет, то почему?" — полагает доктор юридических наук профессор Рязанского государственного университета Александр Гришко.

"В Самарской области уже есть примеры того, как освободившимся осужденным помогли с трудоустройством и поиском жилья. Яркий пример — в Тольятти на одном из промышленных предприятий они работают в горячем цехе и получают зарплату около двухсот тысяч рублей. Можно найти и попроще работу — это личное дело каждого. Но, возможность такая точно есть", — отметила начальник кафедры юридической психологии, педагогики и организации воспитательной работы с осужденными СЮИ ФСИН России Олеся Ежова.

Основная цель таких научных форумов в том, что на них обобщается и анализируется текущая ситуация и статистика в сфере наказания и исправления. Научное сообщество помогает выявить проблемные вопросы, разработать подходы и представить на рассмотрение соответствующим государственным органам для принятий управленческих и законодательных решений.

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