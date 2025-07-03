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Образование Общество

В Самаре золотые медали вручили выпускникам техникумов, колледжей и училищ

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Во вторник, 2 июля, на площадке медицинского колледжа имени Нины Ляпиной чествовали отличников учебы, окончивших самарские техникумы, колледжи и училища.

Фото: предоставлено Самарским управлением министерства образования СО

Золотая медаль «За особые успехи в профессиональном образовании» вручается ребятам, которые не только имеют оценки «отлично» по результатам всех семестров учебных годов, но и активно участвуют в научных и исследовательских мероприятиях, общественной и социально-значимой деятельности. Эта награда была учреждена 23 августа 2019 года губернатором Самарской области.

Фото предоставлено Самарским управлением министерства образования СО

Перед началом церемонии выпускников приветствовала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. А затем она вручила ребятам первый комплект медалей. Эстафету у коллеги приняла руководитель Самарского управления министерства образования Самарской области, заслуженный учитель России Вера Халаева.

Слова напутствия молодым специалистам сказали и представители регионального министерства здравоохранения, бизнеса, совета директоров учреждений среднего профессионального образования Самарской области.

Фото предоставлено Самарским управлением министерства образования СО

Высшие награды за отличную учебу получили 70 выпускников по направлениям «Машиностроение», «Финансы», «Социальное обеспечение», будущие преподаватели начальных классов, сотрудники учреждений правоохранительной направленности, культуры и искусств.

За последние годы система среднего профессионального образования воспитала тысячи высококлассных специалистов, настоящих мастеров своего дела. Именно они вписали яркие страницы в славную трудовую биографию Самарской области и страны.  Ребята, которые вышли в этот день на сцену медицинского колледжа имени Нины Ляпиной, несомненно, внесут свой вклад в развитие российской промышленности, образования, медицины, сферы услуг, информационных технологий.

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