В Самаре золотые медали вручили выпускникам техникумов, колледжей и училищ

Во вторник, 2 июля, на площадке медицинского колледжа имени Нины Ляпиной чествовали отличников учебы, окончивших самарские техникумы, колледжи и училища.
Золотая медаль «За особые успехи в профессиональном образовании» вручается ребятам, которые не только имеют оценки «отлично» по результатам всех семестров учебных годов, но и активно участвуют в научных и исследовательских мероприятиях, общественной и социально-значимой деятельности. Эта награда была учреждена 23 августа 2019 года губернатором Самарской области.
Перед началом церемонии выпускников приветствовала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. А затем она вручила ребятам первый комплект медалей. Эстафету у коллеги приняла руководитель Самарского управления министерства образования Самарской области, заслуженный учитель России Вера Халаева.
Слова напутствия молодым специалистам сказали и представители регионального министерства здравоохранения, бизнеса, совета директоров учреждений среднего профессионального образования Самарской области.
Высшие награды за отличную учебу получили 70 выпускников по направлениям «Машиностроение», «Финансы», «Социальное обеспечение», будущие преподаватели начальных классов, сотрудники учреждений правоохранительной направленности, культуры и искусств.
За последние годы система среднего профессионального образования воспитала тысячи высококлассных специалистов, настоящих мастеров своего дела. Именно они вписали яркие страницы в славную трудовую биографию Самарской области и страны. Ребята, которые вышли в этот день на сцену медицинского колледжа имени Нины Ляпиной, несомненно, внесут свой вклад в развитие российской промышленности, образования, медицины, сферы услуг, информационных технологий.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения