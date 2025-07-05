На Красной Глинке сгорела плавучая баня

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В субботу, 5 июля, в 19:21 в Красноглинском районе (Южный поселок, 18) вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.