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Образование Общество

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты Поволжского государственного университета информатики и телекоммуникаций получили возможность обучаться на компьютерах с отечественным программным обеспечением. Это стало возможным благодаря сотрудничеству ПГУТИ с компаний "Ред Софт", которая полностью оснастила специализированную лабораторию в вузе. Здесь проводятся мастер‑классы и практикумы по работе с продуктами "Ред ОС", "Ред АДМ", "Ред Виртуализация" и "Ред База Данных". Студенты здесь учатся тестировать программы, собирать RPM‑пакеты под "Ред ОС", создавать приложения в сферах информационной безопасности, прикладной разработки и автотестирования.

Фото: Юлия Зиганшина

Публикуем фото лаборатории.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

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На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

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