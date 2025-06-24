На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Студенты Поволжского государственного университета информатики и телекоммуникаций получили возможность обучаться на компьютерах с отечественным программным обеспечением. Это стало возможным благодаря сотрудничеству ПГУТИ с компаний "Ред Софт", которая полностью оснастила специализированную лабораторию в вузе. Здесь проводятся мастер‑классы и практикумы по работе с продуктами "Ред ОС", "Ред АДМ", "Ред Виртуализация" и "Ред База Данных". Студенты здесь учатся тестировать программы, собирать RPM‑пакеты под "Ред ОС", создавать приложения в сферах информационной безопасности, прикладной разработки и автотестирования.
Публикуем фото лаборатории.
Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения