Конкурс "Призвание — учить!" вновь пройдет в Самарской области

Министерство образования Самарской области и благотворительный фонд "Эмпатия" приглашают педагогов принять участие в профессиональном конкурсе "Призвание — учить!". 45 лучших специалистов региона получат по 150 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составит 6 миллионов рублей.

В прошлом году конкурс "Призвание — учить!" впервые проводился в Самарском регионе. Это стало возможным благодаря соглашению между региональным правительством и благотворительным фондом "Эмпатия". Первых педагогов-победителей конкурса награждал лично губернатор Вячеслав Федорищев.

В этом году организаторы конкурса подготовили 15 номинаций, охватывающих все направления педагогической деятельности: от учителей-предметников до руководителей образовательных учреждений. В этом году добавлены специальные номинации: "Профессиональный дебют", "Хранители живого слова и великих событий" и "Сердца и знания: инклюзивное образование".

Основатель фонда "Эмпатия" Михаил Шелков уверен: "Все самое важное в нас закладывают учителя. Без них невозможно появление хороших физиков, математиков, инженеров. Построить самолет или космический корабль "Союз" не будет возможным через 10-20 лет, если сейчас мы не сможем сохранить в школах лучших педагогов, способных вырастить думающих людей. Поэтому совместно с правительством региона мы запустили программу для поддержки учителей".

Для участия в конкурсе необходимо собрать пакет документов и конкурсные материалы: мотивационное эссе, аналитический отчет о профессиональных достижениях и видеозапись урока. Они позволят экспертной комиссии оценить педагогическое мастерство участников, инновационные подходы к обучению и навыки эффективного взаимодействия с учениками.

Полный список номинаций, а также критерии оценки работ доступны на сайтах министерства образования и фонда "Эмпатия". В сентябре организаторы проведут вебинар, на котором ответят на все вопросы и дадут рекомендации по оформлению заявок.

Прием заявок будет проходить через систему АИС "Кадры в образовании. Самарская область" и продлится с 20 по 30 сентября 2025 года. Экспертная комиссия проведет техническую и содержательную проверку работ, после чего в каждой номинации будут названы 3 победителя. Финал конкурса и вручение наград запланированы на ноябрь 2025 года.

"В этом году региональный конкурс "Призвание — учить!" проводится во второй раз. Это отличная возможность для наших педагогов заявить о себе, рассказать о своих значимых профессиональных достижениях и бесценном опыте. Приглашаю педагогов Самарского края принять участие в конкурсе и желаю успеха!", — обратился министр образования Самарской области Виктор Акопьян.