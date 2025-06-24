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Образование Общество

Конкурс "Призвание — учить!" вновь пройдет в Самарской области

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования Самарской области и благотворительный фонд "Эмпатия" приглашают педагогов принять участие в профессиональном конкурсе "Призвание — учить!". 45 лучших специалистов региона получат по 150 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составит 6 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба фонда "Эмпатия" Михаила Шелкова

В прошлом году конкурс "Призвание — учить!" впервые проводился в Самарском регионе. Это стало возможным благодаря соглашению между региональным правительством и благотворительным фондом "Эмпатия". Первых педагогов-победителей конкурса награждал лично губернатор Вячеслав Федорищев.

В этом году организаторы конкурса подготовили 15 номинаций, охватывающих все направления педагогической деятельности: от учителей-предметников до руководителей образовательных учреждений. В этом году добавлены специальные номинации: "Профессиональный дебют", "Хранители живого слова и великих событий" и "Сердца и знания: инклюзивное образование".

Основатель фонда "Эмпатия" Михаил Шелков уверен: "Все самое важное в нас закладывают учителя. Без них невозможно появление хороших физиков, математиков, инженеров. Построить самолет или космический корабль "Союз" не будет возможным через 10-20 лет, если сейчас мы не сможем сохранить в школах лучших педагогов, способных вырастить думающих людей. Поэтому совместно с правительством региона мы запустили программу для поддержки учителей".

Для участия в конкурсе необходимо собрать пакет документов и конкурсные материалы: мотивационное эссе, аналитический отчет о профессиональных достижениях и видеозапись урока. Они позволят экспертной комиссии оценить педагогическое мастерство участников, инновационные подходы к обучению и навыки эффективного взаимодействия с учениками.

Полный список номинаций, а также критерии оценки работ доступны на сайтах министерства образования и фонда "Эмпатия". В сентябре организаторы проведут вебинар, на котором ответят на все вопросы и дадут рекомендации по оформлению заявок.

Прием заявок будет проходить через систему АИС "Кадры в образовании. Самарская область" и продлится с 20 по 30 сентября 2025 года. Экспертная комиссия проведет техническую и содержательную проверку работ, после чего в каждой номинации будут названы 3 победителя. Финал конкурса и вручение наград запланированы на ноябрь 2025 года.

"В этом году региональный конкурс "Призвание — учить!" проводится во второй раз. Это отличная возможность для наших педагогов заявить о себе, рассказать о своих значимых профессиональных достижениях и бесценном опыте. Приглашаю педагогов Самарского края принять участие в конкурсе и желаю успеха!", — обратился министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Благотворительный фонд "Эмпатия" основан предпринимателем Михаилом Евгеньевичем Шелковым, акционером Самарского металлургического завода. С 2020 года фонд работает по нескольким направлениям: каждый месяц финансово поддерживает более 1300 школьных учителей и воспитателей детских садов в Свердловской области, проводит конкурс "Призвание — учить!" среди учителей Самарской и Тульской областей, города Березники Пермского края, а с 2023 года — всероссийский конкурс для учителей русского языка. Для молодежи фонд организует региональный отбор олимпиады "Умницы и умники" на Урале, а также в Самарской и Тульской областях, реализует совместные программы с МФТИ, а также награждает талантливых детей грантами за успехи в учебе и спорте.

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