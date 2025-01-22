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Самарские власти увеличили показатели средней стоимости жилья

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области подготовило проект постановления об утверждении показателей средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья по муниципалитетам на 2025 год. Они значительно выше прошлогодних.

Фото: Александра Ламзина

Согласно расчетам чиновников, в Самаре средняя стоимость жилья составит 120,4 тыс. рублей за 1 кв. метр. Для сравнения, в прошлом году власти утверждали показатель в размере 95 тыс. рублей. Хотя реальные рыночные цены были куда выше.

Для Тольятти показатель средней стоимости жилья установят в размере 107 тыс. рублей, Сызрани — 99 тыс. рублей. Посмотрите расценки по другим муниципалитетам.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. После его утверждения власти начнут применят эти расчеты для оказания помощи населению.

"Данные показатели используются при расчете размера социальных выплат, субсидий, субвенций на строительство и (или) приобретение жилых помещений, в том числе при формировании специализированного жилищного фонда, для отдельных категорий граждан (дети-сироты, труженики тыла, гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Самарской области и др.)", — пояснили в правительстве.

Гид потребителя

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