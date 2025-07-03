Каждый второй самарец интересуется возможностями онлайн-образования

Более половины (51%) опрошенных жителей Самарской области интересуются образовательными онлайн-опциями. Кроме того, 47% отслеживают появление новых программ или курсов на рынке.

При этом, абсолютно верят в онлайн-формат только 23%, 22% к нему относятся положительно, но с долей осторожности, 20% респондентов к нему безразличны, а 13% — скептически. Такие результаты получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе исследования интереса жителей регионов к онлайн-образованию.

У 65% респондентов из Самарской области был опыт обучения в онлайн-формате, и 63% оценивают его позитивно — на 4 (30%) и 5 баллов (33%) из 5 возможных. Чаще всего самарцы предпочитают онлайн-курсы на платформах (43%), занятия с репетитором или наставниками (40%), вебинары и мастер-классы (32%), онлайн-курсы от вузов (28%), образовательные приложения (17%) и программы высшего образования в онлайн-формате (5%)*. Самым главными плюсами онлайна они считают возможность учиться из любой точки мира (18%), гибкость графика (16%), экономию средств (14%), возможность учиться на современных образовательных платформах (12%), экономию времени (11%).

Главными минусами, по мнению респондентов из Самарской области, являются необходимость высокой самодисциплины (22%), обучение в другом часовом поясе при синхронном формате (16%), отсутствие постоянной личной коммуникации с одногруппниками (13%). При этом 16% респондентов отметили, что не видят минусов в таком формате. Исследование показало, что меньше всего их в онлайн-обучении напрягает отсутствие "стен" образовательного учреждения (10%), отсутствие постоянной личной коммуникации с преподавателями (7%) и потенциальное размытие понятий дом, работа и учеба (4%).

Несмотря на то, что в онлайне есть нюансы, которые смущают респондентов, 67% признались, что онлайн-обучение стало неотъемлемым элементом их жизни и если бы им приходилось выбирать, то 77% предпочли бы такой формат традиционному, а 69% даже порекомендовали бы его своим знакомым.

"Самый высокий показатель лояльности к онлайну наблюдается в возрастных категориях от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет по всем регионам, далее идет снижение интереса. В среднем около 50% ответов от респондентов с 35 до 44 и с 45 до 54 носят положительный характер. Россияне старше 55 лет относятся к нему с опаской, хотя и среди них, в среднем, 22% признают его плюсы. Среди жителей Самарской области этот показатель составляет 17%. На примере студентов мы видим, что онлайн помогает получить навыки и знания для реализации себя в новых сферах в любом возрасте, так самой взрослой нашей студентке исполнилось 55 лет", — отмечает директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.

Жители Самарской области готовы инвестировать в свое образование в онлайн-формате. Так, 77% могли бы потратиться на онлайн-курсы: за полгода 32% готовы заплатить 20-30 тыс. рублей, 14% — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, 11% — от 40 до 50 тыс. рублей, а 9% — от 50 до 100 тыс. рублей. Также 71% респондентов допускают возможность оплаты обучения в вузе и готовы заплатить за семестр: от 50 до 100 тыс. рублей (33%), от 100 до 200 тыс. рублей (24%), от 200 до 300 тыс. рублей (10%).