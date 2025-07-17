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Образование Общество

"Единая Россия" обеспечила более 280 тысяч детей школьными принадлежностями в 2024 году

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодная акция "Собери ребенка в школу" помогает детям из социально уязвимых категорий получить наборы необходимых принадлежностей в преддверии нового учебного сезона. Инициативу реализует "Единая Россия". С 2012 года адресную поддержку получили сотни тысяч школьников по всей стране.

Фото: er.ru

"Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили 287 тысяч школьников по всей стране. И в этом году мы соберем все самое необходимое: наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Для участия в акции родителям необходимо подать заявку до 1 сентября на официальном сайте акции или в региональных исполкомах и общественных приемных ЕР. Для сбора вещей в регионах открываются специальные пункты приема. Таким образом, каждый желающий может передать детям все необходимое для наборов.

"Такую инициативу можно только приветствовать, ведь помощь получат реально нуждающиеся в ней: дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из новых регионов и из семей участников СВО", - заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Параллельно с акцией ЕР проведет "Родительскую приемку", в рамках которой проинспектирует готовность учебных учреждений к 1 сентября. Совместно с родителями учащихся партийцы оценят качество проведенных строительных и ремонтных работ, состояние столовых и спортплощадок. Кроме того, депутаты встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году.

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