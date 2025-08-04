"Тольяттиазот" презентовал "ТОАЗбуку" для малышей

"Тольяттиазот" представил новую версию "ТОАЗбуки" — развивающего пособия для воспитанников детских садов и учеников младшей школы.
"ТОАЗбука" выполнена в корпоративных цветах предприятия и представляет собой красочное издание, состоящее из 40 страниц. Приветствует маленьких читателей Толик Азотов — мультяшный персонаж, который знакомит детей с наукой химией и "Тольяттиазотом".
Каждая буква алфавита посвящена нескольким терминам, связанным с химическим производством, значение которых объясняется простым языком. К примеру, "к" рассказывает о карбамиде, катализаторе и каске, а "т" — о таблице Менделеева, транспортере и технологе. Текст сопровождается яркими иллюстрациями, а также развивающими заданиями, интерактивными играми и карточками.
На страницах "ТОАЗбуки" приведены интересные факты из истории, естествознания и географии. На картинках в качестве анимированных персонажей изображены работники химической промышленности в спецодежде, газоспасатели и ученые-лаборанты.
Презентация прошла в детском саду г. о. Тольятти "Мечта", где дошкольники стали участниками профориентационного мероприятия и получили книги в подарок. В планах — распространение "ТОАЗбуки" в образовательные учреждения и библиотеки города в предстоящий День знаний.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"ТОАЗбука" — нестандартное издание, которое связывает сразу два школьных предмета — русский язык и химию. В форме игры дети не только учат буквы, но и знакомятся с ТОАЗом, его продукцией и ключевыми профессиями. Это вклад предприятия в развитие подрастающего поколения и ранняя профориентация, которая способствует повышению уровня грамотности и увлекает волшебной наукой химией".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения