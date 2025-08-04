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"Тольяттиазот" презентовал "ТОАЗбуку" для малышей

ТОЛЬЯТТИ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" представил новую версию "ТОАЗбуки" — развивающего пособия для воспитанников детских садов и учеников младшей школы.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

"ТОАЗбука" выполнена в корпоративных цветах предприятия и представляет собой красочное издание, состоящее из 40 страниц. Приветствует маленьких читателей Толик Азотов — мультяшный персонаж, который знакомит детей с наукой химией и "Тольяттиазотом".

Каждая буква алфавита посвящена нескольким терминам, связанным с химическим производством, значение которых объясняется простым языком. К примеру, "к" рассказывает о карбамиде, катализаторе и каске, а "т" — о таблице Менделеева, транспортере и технологе. Текст сопровождается яркими иллюстрациями, а также развивающими заданиями, интерактивными играми и карточками.

На страницах "ТОАЗбуки" приведены интересные факты из истории, естествознания и географии. На картинках в качестве анимированных персонажей изображены работники химической промышленности в спецодежде, газоспасатели и ученые-лаборанты.

Презентация прошла в детском саду г. о. Тольятти "Мечта", где дошкольники стали участниками профориентационного мероприятия и получили книги в подарок. В планах — распространение "ТОАЗбуки" в образовательные учреждения и библиотеки города в предстоящий День знаний.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"ТОАЗбука" — нестандартное издание, которое связывает сразу два школьных предмета — русский язык и химию. В форме игры дети не только учат буквы, но и знакомятся с ТОАЗом, его продукцией и ключевыми профессиями. Это вклад предприятия в развитие подрастающего поколения и ранняя профориентация, которая способствует повышению уровня грамотности и увлекает волшебной наукой химией".

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