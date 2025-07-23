Завершается прием документов в вузы на бюджетные места

25 июля завершается прием документов на бюджетные места в 23 высших учебных заведениях региона, включая 6 филиальных подразделений.
В текущем году было выделено 12 133 бюджетных места, из которых 9 845 предназначены для программ бакалавриата и специалитета, а 2 287 — для магистратуры. Дополнительно в рамках целевой подготовки предусмотрено 3 000 мест, что дает абитуриентам возможность выбрать направление обучения с учетом потребностей работодателей и развития региона.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обсуждая вопросы увеличения бюджетных мест в региональных вузах и перспективы для выпускников школ, стремящихся получить высшее образование, отмечал: "Наши ребята должны учиться в самарских университетах. По многим направлениям в высшем образовании — мы одни из сильнейших в стране. Мы должны обеспечить своим выпускникам максимальные условия для старта в профессии". Подготовка высококвалифицированных кадров, развитие прикладной науки и кооперация между вузами и крупнейшими предприятиями — ключевые направления работы министерства науки и высшего образования Самарской области в вопросах привлечения абитуриентов в вузы региона.
В 2024 г. больше абитуриентов стали подавать заявления через портал Госуслуг. 60% заявлений пришли в электронном формате. Это говорит о том, что цифровые сервисы в силу удобства и оперативности становятся популярнее среди поступающих. В этом году подача документов на бюджетные места осуществляется несколькими способами: также с использованием портала Госуслуг, лично в учебном заведении, через официальные сайты университетов, посредством Почты России.
"Наша цель — обеспечить доступность и высокое качество высшего образования в Самарской области для всех желающих. Благодаря большому количеству бюджетных мест и развитой системе подачи документов, включая электронные сервисы, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы талантливая молодежь могла раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие нашего региона и всей страны", — рассказал министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Завершение приема документов — один из ключевых этапов в развитии образовательного потенциала Самарской области. Бесплатное обучение делает высшее образование доступным, а разнообразие способов подачи документов, включая онлайн-формат, демонстрирует гибкость региональной системы высшего образования и ее ориентированность на абитуриентов.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения