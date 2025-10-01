Как приручить деньги: пять простых шагов к накоплениям

Осень — идеальное время для новых знаний и начинаний. Почему бы не направить эту энергию на заботу о своем финансовом благополучии? Если тема накоплений всегда казалась вам сложной или далекой, сейчас самый подходящий момент с ней разобраться. Мир личных финансов сильно изменился: сегодня копить — это уже не про матрасы и копилки, а про "умные" и удобные инструменты, которые предлагают банки. Вместе с экспертами ВТБ разберемся, как приумножать сбережения легко и выгодно.

Начать можно с простого и быстрого формата — как короткий интенсив вместо многолетней учебы. Таким "экспресс-курсом" в мире финансов является накопительный счет. Это максимально просто и понятно: вы получаете доход до 13-16% годовых, можете пополнять счет и снимать деньги в любой момент без потери процентов. Результат виден сразу, а усилия требуются минимальные.

Для достижения цели нужна регулярность. Порой большие свободные суммы взять неоткуда, а маленькие взносы кажутся бесполезными. Однако здесь все как с изучением языка: даже 15 минут практики в день дают со временем заметный результат. Чтобы не забывать об этих "уроках", на помощь приходит опция "автопополнения". Вы просто настраиваете регулярное зачисление средств на накопительный счет, например, в день зарплаты, и копить становится легче.

Когда приходит понимание, что для серьезного роста нужен основательный подход, как фундаментальное образование, наступает время вкладов. Вы определяете сумму, которую готовы отложить и выбираете срок, ориентируясь на свои цели и максимально выгодный процент. Как поясняет управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков, краткосрочный вклад позволяет зафиксировать выгодную ставку на несколько месяцев, а вклады от года чаще выбирают, чтобы копить на крупные покупки, например, образование детей или первый взнос по ипотеке.

Следующей ступенью становится применение знаний на практике — переход к инвестициям. Это уже переход к активным действиям — ваши деньги не просто хранятся, а работают и создают новые деньги, подобно тому, как теоретические знания начинают приносить реальный доход на практике. Это действительно сложнее, но и потенциал дохода выше. Важно, как и в любом серьезном деле, заручиться поддержкой надежного партнера. Инвестируя через банк, вы значительно снижаете риски, а сотрудники помогут разобраться, как работают ценные бумаги и ваши финансы.

Если вернуться к долгосрочной стратегии, еще одним фундаментальным направлением — как второе высшее — станет Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это инструмент интересен тем, что к вашим взносам добавляется софинансирование от государства. Думать о будущем никогда не рано — чем раньше вы начнете, тем больше получите в итоге.

"Размер государственной доплаты определяется двумя факторами: суммой взноса самого участника и его уровнем дохода. Максимальная сумма софинансирования для одного человека составляет 36 тысяч рублей в год. Для граждан с заработной платой до 80 тысяч рублей действует принцип "один к одному" — государство удваивает каждый рубль вложений, но в пределах установленного лимита. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей на каждые два рубля личных сбережений добавляется один рубль государственных средств. Для более высокооплачиваемых специалистов с доходом свыше 150 тысяч рублей соотношение составит четыре рубля к одному. Дополнительными преимуществами программы являются возможность получения налогового вычета и инвестиционный доход, который формируется на счете ПДС в пенсионном фонде", — пояснил Максим Папков.

Жители Самарской области уже оценили преимущества ПДС: по данным правительства региона, за последние четыре месяца число участников программы выросло более чем в полтора раза, а общий объем вложений составил 7,4 млрд рублей.

Таким образом, путь к финансовой независимости похож на путь к знаниям: он начинается с простых шагов и постепенно ведет к уверенному управлению своими ресурсами. Главное — сделать первый шаг.