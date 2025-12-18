16+
НОВИКОМ и Профавиа: сотрудничество ради развития кадрового потенциала в авиации

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) развивает сотрудничество с Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности (Профавиа) и совершенствует банковские продукты, направленные на развитие кадрового потенциала в авиации. Работа банка в этом направлении была отмечена на заседании президиума Центрального комитета организации.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На заседании президиума эксперты банка представили флагманский продукт НОВИКОМа — "Социально-платежную карту", которая открывает широкие возможности для работников авиационных предприятий. Среди них — выгодные ипотечные и потребительские кредиты, размещение средств на депозитах под высокий процент, программа лояльности с кешбэком до 25%.

Помимо этого, НОВИКОМ предлагает предприятиям-партнерам эффективный HR-инструмент — мотивационную программу "Развитие", разработанную вместе с Госкорпорацией Ростех и призванную усилить кадровый потенциал промышленности. Благодаря ей обладатели профессиональных наград, инженеры, наставники, молодые специалисты, ветераны СВО и другие категории работников могут получить кредит, в том числе ипотечный, по ставкам значительно ниже рыночных. Так, для участников программы "Развитие" ставки по ипотеке стартуют от 12,1%, потребительскому кредиту — от 14,9%.

Председатель Профавиа Алексей Тихомиров высоко оценил финансовые возможности, которые банк предоставляет сотрудникам промышленных предприятий. Глава профсоюза выразил надежду на дальнейшее развитие клиентских программ и заявил о готовности содействовать увеличению числа работников авиации, выбирающих банковские продукты НОВИКОМа.

"В своей деятельности НОВИКОМ традиционно уделяет особое внимание авиационной промышленности. Наш флагманский продукт — "Социально-платежная карта" и встроенная в нее программа лояльности является эффективным инструментом поддержки работников отрасли. Помогая клиентам чувствовать уверенность в завтрашнем дне, мы работаем на укрепление кадрового потенциала в авиации", — отметил директор Департамента розничных продаж банка НОВИКОМ Иван Беляев.

