ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники

Результаты опроса* ВТБ показали, что треть россиян планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина жителей страны готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события. Все больше респондентов выбирают культурный досуг: каждый третий опрошенный в этом году планирует посещать мероприятия чаще, чем в прошлом.

В новогодние праздники треть опрошенных (33%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще практически половина респондентов (49%) не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.

Больше всех посещать культурные мероприятия планируют жители Южного (38%) и Уральского (36%) федеральных округов, а также москвичи (36%). В Санкт-Петербурге почти половина горожан (47%) планируют пойти в театр, а в Москве — в музеи (53%).

Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой — кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Кино предпочитают жители Урала (72%), концерты — Южного округа (56%), а театры — петербуржцы (47%).

Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 47% — с детьми, 41% — с друзьями. С родителями отдых проведут 19% респондентов, а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.

Особую роль в расширении доступа к культурным событиям россияне отводят Пушкинской карте: 70% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее. Почти у половины родителей (44%) дети пользуются Пушкинской картой, а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по Пушкинской карте чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).

"Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно — посетить музеи, театры, кино и концерты. Каждый третий участник нашего опроса планирует в этом году чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей. В этом им помогает и Пушкинская карта, которая открывает молодым людям доступ к самым популярным мероприятиям. ВТБ открыл возможность подать заявление на выпуск карты заранее, чтобы с 1 января новая Пушкинская карта сразу появилась в приложении. Это позволит молодым людям планировать свой культурный досуг в 2026 году легко и уверенно", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

С 1 января 2026 года банком-оператором Пушкинской карты станет ВТБ. При этом подать заявление на выпуск карты в новом банке-операторе можно уже сейчас: до 28 декабря — в приложениях "Госуслуги Культура" и "Почта Банк". С 1 января подать заявления можно будет в "Госуслуги Культура" и "ВТБ Онлайн" (для клиентов банка). При этом если подать заявление сейчас, карта станет доступна уже с 1 января, и тогда молодые люди смогут без перерыва посещать культурные мероприятия.

*Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.