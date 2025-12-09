Сбер: сервис "Вжух" и оплата на Android доступна без NFC

Сбер расширяет доступность бесконтактных платежей: сервис "Вжух", работающий на базе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), стал доступен на любых смартфонах на Android для клиентов, не имеющих карту "Мир" и на устройствах без NFC‑модуля. Об этом в преддверии конференции "Сделано в Сбере" сообщил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.
Чтобы воспользоваться оплатой, достаточно обновить приложение "Сбербанк Онлайн" и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth — никаких дополнительных настроек не требуется. Для Android‑устройств с NFC модулем по‑прежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами "Мир".
Сервис "Вжух" имеет ряд преимуществ: он работает с любыми картами — не только "Мир", но и Visa, и Mastercard; полностью соответствует стандартам безопасности платёжной индустрии; позволяет оплачивать покупки даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии; за покупки начисляются бонусы "Спасибо".
Сценарий оплаты телефоном предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает "Сбербанк Онлайн", подносит смартфон к терминалу и подтверждает оплату. Операция доступна с любого экрана приложения, включая экран входа. Подносить смартфон вплотную не обязательно — "Вжух" работает на расстоянии.
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Поддержка "Вжух" на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчетам это около 10 млн наших клиентов и нам важно дать им удобный клиентский опыт. Также технология "Вжух" будет удобна клиентам, которые хотят подключить к оплате смартфоном карты международных платежных систем. "Вжух" открыт к реализации для всех банков и уже пользуется спросом: его запустил в своих приложениях Т‑Банк и Альфа‑Банк. Интерес к подключению проявили уже более 40 банков, двое из них подключатся к сервису до конца этого года".
