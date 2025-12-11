3 млн россиян уже пользуются семейными продуктами в СберБанк Онлайн

На конференции "Сделано в Сбере" первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев и его команда представили новые возможности для управления семейными финансами в приложении СберБанк Онлайн. В свой профиль теперь можно добавлять близких людей: супругов и детей, гражданских партнёров, братьев и сестёр, родителей. После этого они получают доступ к совместным продуктам и сервисам.

Уже 200 тыс. клиентов Сбера открыли совместные платёжные счета, 300 тыс. — совместные накопительные счета и вклады. Совместными продуктами пользуются 3 млн клиентов, а семейными сервисами Сбера в целом — 15 млн человек. Банк первым в России вышел с таким широким набором семейных решений.

Совместные счета и вклады

Клиент может:

поделиться существующим платёжным счётом или открыть новый с совместным доступом;

выпустить карту к такому счёту и получить её у курьера или в офисе;

вместе с близким видеть общую историю операций и аналитику расходов в "Анализе финансов".

По вкладам и накопительным счетам можно дать близкому доступ — тогда он будет видеть баланс и сможет пополнять сумму. Скоро появится опция разрешить близкому переводить деньги с такого счёта себе — если выбрать такую настройку.

Помощь с кредитами и совместный лимит

В приложении заёмщик может дать близкому доступ к своему кредиту. После этого близкий человек будет видеть в СберБанк Онлайн информацию о кредите и сможет:

сделать свою карту резервной — тогда в дату платежа недостающая сумма будет списываться с его карты (разово или регулярно на выбранный срок);

полностью или частично погасить кредит досрочно.

Также Сбер позволяет посмотреть общий кредитный лимит на семью — это полезно, если одному человеку сложно получить нужную сумму.