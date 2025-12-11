16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вручили ключи от квартир детям-сиротам Стало известно, как самарский кампус получил название "Куйбышев" Школьницы из Самарской области отправились в МДЦ "Артек" на смену Знание.Лектор Сотруднику ПГУТИ Борису Лихтциндеру присвоено звание "Заслуженный изобретатель РФ" Армен Аракелян - о том, как самарский кампус адаптируется к новым вызовам

Общество

Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина переехала в круглогодичные павильоны

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре сельскохозяйственная ярмарка, располагавшаяся около музея им. Алабина, завершила работу в уличном формате. Предприниматели продолжают торговлю на новом месте - в круглогодичных павильонах на пересечении улиц Киевской и Тухачевского - и ждут покупателей еженедельно с пятницы по воскресенье с 9:00 до 18:00.

Фото: администрация Самары

Ярмарка у Дома культуры "Октябрь" в пос. Мехзавод завершила свою работу полностью.

На территории Самары действует 19 круглогодичных муниципальных ярмарок, где представлены продукты местных сельхозпроизводителей, текстиль, одежда и другие товары. На каждой из них местным производителям торговые места предоставляются в приоритетном порядке, а пенсионерам доступны специальные бесплатные места, где они могут продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках. Адреса ярмарок размещены на сайте администрации города Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4