Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина переехала в круглогодичные павильоны

В Самаре сельскохозяйственная ярмарка, располагавшаяся около музея им. Алабина, завершила работу в уличном формате. Предприниматели продолжают торговлю на новом месте - в круглогодичных павильонах на пересечении улиц Киевской и Тухачевского - и ждут покупателей еженедельно с пятницы по воскресенье с 9:00 до 18:00.
Ярмарка у Дома культуры "Октябрь" в пос. Мехзавод завершила свою работу полностью.
На территории Самары действует 19 круглогодичных муниципальных ярмарок, где представлены продукты местных сельхозпроизводителей, текстиль, одежда и другие товары. На каждой из них местным производителям торговые места предоставляются в приоритетном порядке, а пенсионерам доступны специальные бесплатные места, где они могут продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках. Адреса ярмарок размещены на сайте администрации города Самары.
Последние комментарии
