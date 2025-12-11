Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина переехала в круглогодичные павильоны

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре сельскохозяйственная ярмарка, располагавшаяся около музея им. Алабина, завершила работу в уличном формате. Предприниматели продолжают торговлю на новом месте - в круглогодичных павильонах на пересечении улиц Киевской и Тухачевского - и ждут покупателей еженедельно с пятницы по воскресенье с 9:00 до 18:00.

Фото: администрация Самары