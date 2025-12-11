Сотруднику ПГУТИ Борису Лихтциндеру присвоено звание "Заслуженный изобретатель РФ"

Старшему научному сотруднику научно-исследовательской лаборатории ПГУТИ Борису Лихтциндеру присвоено почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации"

Согласно указу президента Российской Федерации № 919 от 10.12.2025 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" Борису Лихтциндеру, старшему научному сотруднику НИЛ ПГУТИ "за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность" присвоено почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации".

Борис Яковлевич Лихтциндер — старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Инфокоммуникационные технологии" ПГУТИ, вице-президент РОО АТИ, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор, доктор технических наук. Работает в сфере высшего образования и науки более 48 лет. Он является одним из ведущих специалистов в области измерительной и вычислительной техники, создателем нового научного направления в теории измерений, получившего название "Теория измерения многосвязных объектов", на основе которого разработан новый класс средств измерений "Многомерные измерительные устройства".

В 1962 году Лихтциндер защитил кандидатскую диссертацию, а в 1980 году — докторскую диссертацию. В 1984 году ему присвоено звание профессора. Под его руководством выполнено более 45 хоздоговорных научно-исследовательских работ. Из большого числа приборов, систем измерения и контроля, разработанных в рамках НИР, свыше 20 наименований внедрены в серийное производство и учебный процесс. Высокопрофессиональный преподаватель и видный ученый, автор более 300 научных публикаций, в том числе 18 монографий, 12 учебников и учебных пособий. В период с 2018 по 2024 год изданы 48 публикаций, в том числе 2 монографии и 5 учебно-методических пособий, из них два с грифом Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации. Работы Лихтциндера широко известны в России и за рубежом, на них ссылаются многочисленные отечественные и зарубежные ученые и преподаватели. Под его руководством подготовлено 18 кандидатов и 3 доктора технических наук.

В 1994 году Борис Лихтциндер избран действительным членом Международной академии информатизации, с 1995 года — вице-президентом и исполнительным директором Региональной общественной организации Самарской области "Академия телекоммуникаций и информатики". Профессор — член общественного совета при управлении Роскомнадзора по Самарской области. С 2003 года он инициатор создания и активный участник научного журнала "Инфокоммуникационные технологии", членом редакционного совета которого он является в настоящее время.

Основные направления изобретательской деятельности Бориса Яковлевича связаны с измерительной техникой, сетями и системами связи, диагностикой радиоэлектронных средств. Данные направления особенно актуальны в условиях реализации государственных программ по импортозамещению и поддержке отечественных производителей, специализирующихся на внедрении собственных разработок и технологий взамен импортных.

Борис Яковлевич награжден ведомственными и региональными наградами: почетный знак "Изобретатель СССР", 1974 год; значок "Почетный радист", 1996 год; Почётная грамота губернатора Самарской области, 2012 год; почетное звание "Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области", 2017 год; Почетный знак губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской, 2022 год. Ему присвоены почетные звания Заслуженный работник высшей школы РФ, 2009 год; Заслуженный профессор ПГУТИ; награжден медалью "Ветеран труда".