Творчество выпускников СГСПУ представлено на художественной выставке

Серноводский художественный музей стал площадкой для выставки дипломных работ выпускников СГСПУ (профиль "Изобразительное искусство") 2025 выпуска. Работы были созданы под руководством доцента Давыдова А. В., старшего преподавателя Базарова П. С., доцента Репиной К. Г.

Напомним, Минпросвещения России принимает участие в реализации комплекса мер по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию молодежи в РФ до 2028 года. Как отметил ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов, укрепление общероссийской гражданской идентичности неразрывно связано именно с патриотическим воспитанием.

В связи с повышенным интересом работу выставки продлили до 13 января 2026 года.