В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года

Конец года — оптимальное время для действий, которые помогут инвесторам заложить основу для доходности в следующем году. Об этом заявил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Он рекомендовал до конца декабря: 1) открыть или пополнить ИИС, это позволит получить налоговый вычет уже в начале 2026 года и сформировать список бумаг для инвестирования, 2) провести ревизию брокерского счета с оценкой результатов и налоговых обязательств, 3) определить инвестиционную стратегию на следующий год.