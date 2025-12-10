16+
Банки Финансы

В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Конец года — оптимальное время для действий, которые помогут инвесторам заложить основу для доходности в следующем году. Об этом заявил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Он рекомендовал до конца декабря: 1) открыть или пополнить ИИС, это позволит получить налоговый вычет уже в начале 2026 года и сформировать список бумаг для инвестирования, 2) провести ревизию брокерского счета с оценкой результатов и налоговых обязательств, 3) определить инвестиционную стратегию на следующий год.

Инвестиционная стратегия у каждого своя и зависит от личных целей, возможностей и уровня осторожности человека.

"Среди перспективных инвестиционных идей на следующий год в первую очередь выделяем долгосрочные облигации федерального займа, которые размещает Минфин России. Эти бумаги будут выигрывать от ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки", — отметил Клещев. Второй интересной идеей стратег назвал квазивалютные облигации, которые могут выступить защитным активом в случае ослабления рубля. Квазивалютные облигации номинированы в иностранной валюте, но предусматривают выплаты в российских рублях. Третьей рекомендацией стали акции компаний-экспортёров, способные выиграть как от возможного ослабления рубля, так и от восстановления фондового рынка.

Гид потребителя

