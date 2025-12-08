ВТБ расширит офисную сеть в 2026 году

ВТБ продолжает масштабное развитие региональной инфраструктуры. В 2026 году банк планирует открыть и модернизировать более 470 офисов. Сегодня сеть ВТБ насчитывает более 1,8 тыс. отделений во всех регионах России.

"Несмотря на активное развитие дистанционных каналов и цифровых сервисов, мы видим устойчивый спрос на обслуживание клиентов в физической сети офисов. Клиенты продолжают использовать этот формат для значимых финансовых операций, и наша задача — обеспечить им максимальный комфорт и доступность. Только в этом году мы открываем и обновляем рекордное количество точек: если в прошлом году было реализовано 165 проектов, то в этом — уже 440", — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Банк вводит в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров новых площадей, включая крупные региональные офисы в Омске, Самаре, Владивостоке и других городах.

Благодаря проекту по трансформации сети, отделения становятся более современными, удобными и функциональными. Банк развивает новые стандарты клиентского сервиса: в отделениях появляются комфортные кофейные зоны, детские уголки, а также есть возможность посещать отделения с домашними питомцами. Офисы становятся просторнее, светлее и технологичнее, а в ряде локаций создаются уникальные пространства.