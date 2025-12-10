Горизонты возможностей: определены лауреаты Научной премии Сбера 2025

Сбер назвал имена лауреатов Научной премии — 2025. Высокую награду получили учёные, чьи открытия создают новые возможности для развития страны и повышения качества жизни россиян.

Призовой фонд премии в 2025 году превысил 100 млн рублей. Каждый лауреат в основных номинациях получил по 30 млн рублей. Молодые учёные, применяющие искусственный интеллект в своих исследованиях, в номинациях "AI в науке" стали обладателями 5 млн рублей, а также получили 1 млн рублей на облачные вычисления для дальнейшей работы.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов и другие.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Наша научная премия — способ сказать спасибо людям, которые посвятили себя науке. Способ вдохновить большое количество молодых учёных, которые встали на этот важный путь. Я не знаю более значимой работы, чем работа учёного.

Наука — очень сложное дело. Необходимо иметь недюжинный талант, но самое главное — упорство. Нужно 99 раз попробовать и не бросить эти попытки, чтобы на сотый раз получилось. Наша премия — способ поддержать людей в этом упорном труде и показать, что мы в них верим".

Основные номинации

Премии в номинации "Цифровая вселенная" был удостоен Роман Соловьёв, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель генерального директора по инновационной деятельности "Альфачип", профессор Института интегральной электроники им. К. А. Валиева МИЭТ и Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова ВШЭ. Награда присуждена за создание методов проектирования интегральных схем с применением искусственного интеллекта и реализацию нейронных сетей в системах на кристалле, что открывает перспективы развития российской микроэлектроники нового поколения.

Сергей Кривовичев, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, генеральный директор Кольского научного центра РАН, профессор кафедры кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ, удостоен премии в номинации "Физический мир" за разработку принципиально новых подходов в науках о Земле, включая теорию анионоцентрированных комплексов и методы информационно-энтропийного анализа, для понимания минералообразующих процессов и создания новых минералоподобных материалов.

Борис Алексеев, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, стал лауреатом в номинации "Науки о жизни". Обоснование — за новые методы лечения рака предстательной железы, значительно повысившие продолжительности жизни больных, а также за создание молекулярно-генетических диагностических панелей, позволяющих лучше выявлять агрессивные формы заболевания на ранних стадиях и реализовывать персонализированные подходы к лечению.

Номинации "AI в науке"

Михаил Медведев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, руководитель группы теоретической химии Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, доцент и руководитель трека "ИИ в химии" на факультете химии ВШЭ, научный сотрудник ИТМО, советник директора ЦИТиС, получил премию в номинации "AI в науке. Физический мир" за развитие методов цифровой химии на основе искусственного интеллекта, включая алгоритмы конформационного поиска и методы теории функционала плотности, и их применение для предсказания и исследования химических процессов.

Дмитрий Пензар, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, преподаватель факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М. В. Ломоносова, удостоен премии в номинации "AI в науке. Науки о жизни" за разработку нейросетей для моделирования, прогнозирования свойств и рационального конструирования нуклеотидных последовательностей ДНК, контролирующих работу генов, для решения задач биотехнологий и медицинской генетики.

Победитель в номинации "AI в науке. Цифровая вселенная" в этом году не определён.

Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН:

"Сегодня трудно представить будущее науки и общества без искусственного интеллекта. Но ни в одной сфере — будь то ИИ, новые материалы или науки о жизни — настоящий прорыв невозможен без смелых амбиций и готовности исследователей выходить за пределы привычного. Научная премия Сбера служит важным признанием и реальной поддержкой учёных. Создавая условия, в которых талантливые исследователи могут в полной мере реализовать свой потенциал, мы укрепляем научный фундамент страны и работаем ради устойчивого, безопасного и технологически независимого будущего".

В 2025 году на Научную премию Сбера поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем годом ранее. Большинство работ — 214 — участвовали в трёх основных номинациях: "Физический мир", "Науки о жизни" и "Цифровая вселенная". В номинацию "AI в науке" для молодых учёных поступило 76 заявок. Большинство заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани.

Сопредседатели комитета по выбору лауреатов премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов. В состав комитета в 2025 году вошли академики РАН Ольга Донцова, Алексей Хохлов и Дмитрий Трещев (председатели учёных советов номинаций премии), Юрий Оганесян и Сергей Лукьянов (лауреаты премии прошлых лет), первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев, академик РАН Валентин Пармон, а также секретарь комитета, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.