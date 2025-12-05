16+
НОВИКОМ одержал победу в Зимнем интеллектуальном кубке

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) одержал уверенную победу в зимнем этапе турнира "Интеллектуальный кубок-2025", завоевав звание "Самый интеллектуальный банк" и опередив команды крупнейших финансовых организаций страны. Этот успех обеспечил НОВИКОМу выход в финал турнира и шанс вновь побороться за главный трофей года.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Команда банка участвует в Интеллектуальном кубке с 2018 года и неизменно подтверждает статус одного из сильнейших игроков турнира. За это время банковские эрудиты неоднократно становились триумфаторами сезонных этапов, демонстрировали лучший результат среди всех корпоративных команд и дважды завоевывали главный приз — в финалах 2022 и 2024 годов.

Прошлый год стал для команды банка особенно результативным: НОВИКОМ выиграл весенний этап в банковской номинации, а осенью получил специальный приз за наибольшее число очков среди всех играющих команд. В финале банк вновь подтвердил лидерство, завоевав главную награду. Победа в зимнем этапе 2025 года продолжила серию ярких побед НОВИКОМа и открыла путь к итоговому соревнованию, где ведущие банки страны поборются за право называться самым интеллектуальным банком 2025 года.

"В НОВИКОМе уверены, что люди — ключевой ресурс и главное конкурентное преимущество. Именно благодаря вовлеченности, компетентности и желанию расти наших сотрудников мы достигаем высоких результатов. Победа команды банка в интеллектуальном кубке — еще одно подтверждение того, что мы можем решать самые сложные задачи, объединяя усилия", — отметила старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.

"Интеллектуальный кубок" — лицензированный турнир, проводимый по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" с элементами одноименной телевизионной игры. Соревнование проводится с 2015 года и включает четыре этапа — весенний, летний, осенний и зимний. Победители этапов встречаются в финале, где разыгрывается главный приз года. В играх принимает участие порядка 30 корпоративных команд, представляющих крупнейшие российские банки, компании финансовой сферы, ТЭК, нефтегазовой отрасли, а также транспортные и логистические компании.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

