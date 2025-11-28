ВТБ Мои Инвестиции признаны лучшим сервисом инвестконсультирования

Брокер ВТБ получил награду Frank Investment Award 2025 в номинации "Лучшие возможности инвестиционного консультирования".
Эксперты Frank RG отметили комплексный подход команды ВТБ Мои Инвестиции к развитию инвестиционной экспертизы и созданию сервисов, которые помогают клиентам зарабатывать. Сегодня инвестконсультанты брокера работают в более чем 30 городах страны, а активы клиентов на тарифах инвестиционного консультирования за год выросли в 1,5 раза — до 300 млрд рублей.
ВТБ Мои Инвестиции развивают сразу несколько уровней консультирования — от автоматизированных стратегий до персональной работы с экспертами. Это позволяет подобрать решение под любой запрос инвестора и обеспечить стабильную поддержку в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.
Одним из ключевых направлений является развитие интеллектуальных сервисов. "Мы одними из первых в России начали использовать ИИ в инвестициях, запустив в 2020 году стратегию "Искусственный интеллект". С момента запуска она показала доходность 45,3%, оставаясь лидером среди всех стратегий робота-советника ВТБ Мои Инвестиции. С начала 2025 года ее результат на 7% выше рыночного бенчмарка (индекса полной доходности Московской биржи MCFTR). Сегодня это один из самых заметных продуктов на рынке автоматизированного инвестирования: клиенты доверили стратегии свыше 5 млрд рублей", — отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Дмитрий Мельников.
Сейчас сервис формирует рекомендации, которые инвестор подтверждает самостоятельно. После запуска режима автоследования сделки будут проводиться автоматически с обязательными комментариями и пояснением мотивов — это упрощает управление, сохраняя прозрачность и контроль над портфелем.
Наряду с технологичными решениями ВТБ Мои Инвестиции предлагают и персональный формат — работу с инвестиционным консультантом, имеющим многолетний опыт управления крупными активами. Он помогает сформировать индивидуальную стратегию, подобрать инструменты, контролировать риски и регулярно адаптировать портфель под рыночную ситуацию. Сочетание технологий и экспертного сопровождения делает сервис брокера ВТБ уникальным на российском рынке.
Спрос на профессиональную экспертизу особенно заметен в регионах. Чтобы поддерживать прямой диалог с клиентами, брокер ВТБ регулярно проводит инвестклубы, бизнес-завтраки и презентации инвестиционных стратегий. Эти встречи стабильно собирают высокий отклик — клиенты получают возможность вживую обсуждать рыночные тенденции и получать рекомендации от специалистов.
ВТБ Мои Инвестиции продолжат развивать интеллектуальные сервисы, расширять линейку решений для самостоятельных инвесторов и укреплять региональную сеть консультантов, делая профессиональное сопровождение инвестиций доступным по всей стране.
