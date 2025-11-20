Корпоративное волонтерство как ключевой элемент формирования социального капитала

На сессии "Социальный капитал: как волонтеры укрепляют корпорации и развивают территории" XIV Международного форума корпоративного волонтерства, Марина Мелкова, лидер профессиональных сообществ ОТП Банка, рассказала о роли внутрикорпоративных сообществ в формировании социального бренда компании и укрепления ценностей внутри организации.

"OTP ESG Community — это более 220 сотрудников, чья активная жизненная позиция меняет корпоративную культуру изнутри. Своим примером они вдохновляют коллег не только участвовать в готовых проектах, но и создавать новые. Обмен опытом и идеями воплощается в реальных акциях и волонтерских проектах от сбора вещей для благотворительных фондов и помощи животным до лекций об ответственном потреблении и экологии. Это живое, осмысленное движение, которое формирует лидеров, укрепляет наши ценности и создает огромный социальный капитал", — отметила Марина Мелкова.

В рамках сессии эксперты обсудили, как корпоративное волонтерство помогает формировать устойчивый социальный капитал и влияет на корпоративную культуру, делая её более открытой и ориентированной на общественные потребности.

XIV Международный форум корпоративного волонтерства, организованный Национальным советом по корпоративному волонтерству, Ассоциацией менеджеров и Общественной палатой города Москвы, объединил сотни участников из ведущих российских и международных компаний, представителей органов власти, экспертного сообщества и некоммерческих организаций. В рамках мероприятия прошли панельные и экспертные сессии, открытое заседание Национального совета по корпоративному волонтерству, а также дискуссии по восьми тематическим трекам. Форум стал важной платформой для обсуждения лучших практик корпоративного волонтерства в России, вклада корпоративного волонтерства в развитие устойчивых бизнес-практик и роли волонтеров в решении социальных и экономических задач.