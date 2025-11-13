16+
ОТП Банк внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОТП Банк внедрил платформу "Лаборатории Касперского" Kaspersky Anti Targeted Attack, а также Kaspersky EDR Expert. Связка KATA и KEDR Expert представляет собой решение класса XDR нативного типа с широкими возможностями обнаружения и исследования сложных инцидентов, а также реагирования на них. Продукты "Лаборатории Касперского" позволили ОТП Банку защитить свою корпоративную инфраструктуру от сложных кибератак без привлечения дополнительных ресурсов и с соблюдением требований законодательства.

ОТП Банку требовались современные инструменты для обнаружения следов компрометации и реагирования на угрозы для реализации стратегии информационной безопасности. Среди критериев выбора в приоритете было качество предоставляемых детектов киберугроз.

Решение KATA и KEDR Expert обеспечивает комплексный контроль и защиту основных векторов возможного воздействия угроз: сетевой инфраструктуры, веб-трафика, электронной почты и конечных точек. Система не только выявляет начавшиеся атаки и их последствия, но и позволяет предотвратить потенциальные инциденты.

Благодаря анализу сетевого трафика, использованию передовой песочницы для эмуляции угроз и применению широкого набора современных технологий детектирования, решение "Лаборатории Касперского" позволяет выявлять даже продвинутые атаки. Дополнительно комплекс поддерживает интеграцию с уже действующими средствами защиты информации в банке, обеспечивая единое информационное пространство и повышая эффективность реагирования.

Платформа позволяет автоматизировать оценку и вынесение вердиктов по потенциальным угрозам безопасности, снижая нагрузку на специалистов ИБ. Например, с помощью XDR можно реализовать автоматизированную отправку подозрительных файлов (в результате срабатывания правил корреляции SOC) на проверку в песочницу, а также проанализировать исходный код с использованием искусственного интеллекта. Аналитик SOC получает результирующий отчет с указанием степени угрозы и, опираясь на приоритетность, оперативно реагирует с применением широких возможностей платформы для локализации инцидента.

"Целевые кибератаки тщательно готовятся злоумышленниками и учитывают специфику организации. Часто организации не могут обнаружить атакующих в течение длительного времени. Итогом может стать утечка данных, остановка работы предприятия и удар по репутации. Благодаря интеграции двух передовых продуктов "Лаборатории Касперского" — КАТА и KEDR — предприятия получают возможность обеспечить комплексную защиту своей инфраструктуры от целевых атак и сложных угроз, а также значительно упростить процесс управления информационной безопасностью", — комментирует Марина Усова, директор по корпоративным продажам "Лаборатории Касперского" в России.

"От стабильной работы наших систем зависит благополучие многих людей, и мы уделяем большое внимание вопросам информационной безопасности. Наша стратегия включает и технические средства защиты, и обеспечение безопасности инфраструктуры и приложений, противодействие мошенничеству и анализ рисков. Решения "Лаборатории Касперского" позволили нам реализовать комплексную защиту от целенаправленных атак и гибкую систему проактивного противодействия им в рамках одного решения", — комментирует Антон Замараев, начальник управления информационной безопасности ОТП Банка.

