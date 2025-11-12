ОТП Банк признан победителем в номинации "Лучшая динамика развития программ лояльности" по версии Frank RG

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG определила лучшие банковские программы лояльности в 2025 году. ОТП Банк признан победителем в номинации "Лучшая динамика развития программ лояльности".
В рамках исследования "Банковские программы лояльности 2025", итоги которого были озвучены в рамках Frank Banking Reward Award 2025, аналитики изучили условия более 100 банковских программ лояльности в 22 банках, охватывающих 93% рынка. Опрос проводился среди более 5,7 тыс. активных пользователей, кроме того, было задействовано 50 тайных покупателей.
ОТП Банк был признан победителем в категории "Лучшая динамика развития программ лояльности". Так, количество клиентов ОТП Банка, которые активно используют программу лояльности, выросло за год в 4,5 раза, при этом они получили почти в 6 раз больше вознаграждения в виде бонусных баллов по сравнению с прошлым годом.
В планах ОТП Банка реализация гиперперсонализированного подхода, а также применение инструментов геймификации, позволяющих клиентам получить еще более ощутимую выгоду от использования продуктов банка.
