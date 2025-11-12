16+
Банки Финансы

Сбер назвал топ-3 специальностей у абитуриентов Поволжья для образовательного кредита

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Поволжья стали активнее инвестировать в высшее и среднее специальное образование, используя государственные программы поддержки. Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер. За 10 месяцев текущего года свыше 5450 абитуриентов Астраханской, Волгоградской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей воспользовались для оплаты обучения в высших и средних специальных учебных заведениях финансовой поддержкой Сбера. Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Выбор вуза и специальности — один из самых сложных и ответственных в жизни. И на пути к мечте преград быть не должно. Сегодня для реализации желаний есть решение — образовательный кредит с господдержкой. Выбирая его, молодёжь показывает — она готова инвестировать в своё будущее с помощью доступных финансовых инструментов. И миссия Сбера в этом — быть проводником в мир науки, быть рядом и оказывать поддержку. Умные, образованные ребята, получившие профессию, освоившие специальность, которая станет делом жизни — это будущий фундамент экономики и социальной сферы как Поволжья, так и страны в целом".

Особой популярностью в этом сезоне пользовались направления, связанные с медициной — лечебное дело и стоматология. На них абитуриенты получили поддержку в размере порядка 147 млн рублей. Также в топе востребованных специальностей — юриспруденцией, менеджмент, реклама и связь с общественностью, психология. В топ-10 вошли и IT-направления, предлагающие освоить современные профессии, связанные с программированием.

Кредит с государственной поддержкой — это доступный инструмент для финансирования образования, который предоставляет ряд существенных льгот. Заемщиком по нему может выступать сам студент в возрасте от 14 до 75 лет, без необходимости привлекать поручителей или предоставлять залог. Ключевое преимущество — сниженная процентная ставка всего 3%, так как большую часть процентов берет на себя государство. Средства можно направить на оплату обучения в любом лицензированном и аккредитованном учебном заведении, причем банк переводит деньги напрямую, обеспечивая целевое использование.

Особый комфорт обеспечивает льготный период погашения: он действует все время обучения плюс девять месяцев после его окончания, что дает выпускнику время найти работу. В этот период студент выплачивает лишь проценты, и их размер поэтапно увеличивается: 40% — в первый год, 60% — во второй, а с третьего года и до конца льготного периода — 100%. Основной же долг возвращается в течение последующих 15 лет.

