В Самарской области потеплеет до +9 °C

В Самарской области в ближайшие дни ожидается сухая, почти безветренная погода. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

"Ожидается преимущественно сухая погода со слабым ветром, легким морозом и гололедицей на дорогах в ночные и утренние часы, а днем весеннее солнце быстро прогреет воздух и рассеет ночные туманы", — прокомментировали синоптики.

Во вторник, 17 марта, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха +5…+7 °C.

В среду, 18 числа, в регионе прогнозируется малооблачная погода, без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы -1…-6 °C, местами гололедица. Днем температура воздуха составит +4…+9 °C.

19 марта в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, осадков не ожидается. Ночью ветер неустойчивый слабый, температура воздуха -1…-6 °С, местами гололедица. Днем по прогнозам ветер северо-восточный, юго-восточный, 3…8 м/с, температура воздуха +4…+9 °С. Утром местами гололедица.

В пятницу, 20 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Будет дуть южный ветер, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-8 °C, днем +3…+8 °C.