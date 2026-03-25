Вирусами можно заразиться даже в самоизоляции — врач ВСК отвечает на основные вопросы про простуду

Весна — традиционный период роста заболеваемости респираторными вирусами. Часто люди, чтобы избежать инфекций, стараются максимально изолироваться от общества, но так или это эффективно? И почему можно заболеть даже в условии отсутствия социальных контактов? Рассказывает Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Анна Солодухина.

Если болезни вызывают вирусы и бактерии, почему болеют простудой люди, которые живут в изоляции?

Частичная изоляция, например, при удаленной работе, или в случае болезни человека из ближайшего окружения, не может свести к нулю риск заражения — и это совершенно нормально. Дело в том, что контакт с вирусами мог уже состояться, просто инфекция находится в инкубационном периоде. Кроме того, если в дом привозят продукты при помощи доставки или кто-то из членов семьи ходит в общественные места, вирусы все равно проникают в жилище.

В полной изоляции же находятся не так много людей, например, полярники или люди, живущие на удаленных территориях. Они действительно не будут болеть ОРВИ или гриппом, потому что им не от кого заразиться. Но даже в этом случае могут активироваться скрытые инфекции, возбудители которых часто находятся в организме в "спящем" состоянии (например, герпес вирусы или некоторые аденовирусы).

Заболевание могут вызвать и условно патогенные микробы, которые постоянно присутствуют в организме, но активизируются только при ослаблении общих сил иммунитета. Например, это происходит при стрессах или переохлаждении.

От чего зависит иммунитет человека? Как его тренировать?

Иммунитет — это не мышца, а сложнейшая система, и все механизмы её регулирования отточены природой и прекрасно работают в защите организма от инфекций. Конечно, есть определенные факторы, которые будут играть свою роль. Генетика, пол, возраст — все это влияет на то, как человек стравляется с болезнями, но полноценный сон и регулярная физическая активность, разнообразное питание с достаточным количеством белка, витаминов и клетчатки укрепляют иммунитет.

Каждая перенесённая инфекция оставляет после себя "иммунную память". Чем разнообразнее был этот опыт, тем быстрее и эффективнее организм реагирует на знакомые патогены. Научно доказанной "тренировкой" является вакцинация — искусственное создание иммунитета без тяжёлого течения болезни. Эффективно используются сегодня вакцины от гриппа, пневмококка, гепатита В.

"Для большинства людей нормой считается 2–4 случая заболевания ОРВИ в год. Это типично для офисных работников или людей, пользующихся общественным транспортом. Родители маленьких детей, медицинские работники, продавцы и водители такси, которые контактируют с большим количеством людей, могут болеть до 5–6 раз в год. Иммунитету не нужны чудо-средства — ему нужна разумная поддержка: полноценный сон, правильное питание, физическая активность и вакцинация. Главное — не отсутствие простуд, а хорошее самочувствие между болезнями. Слушайте свой организм, не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь к врачу", — рекомендует Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Анна Солодухина.