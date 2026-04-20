В "Самаранефтегазе" прошла акция "День донора": в ней приняли участие почти 200 человек

В "Самаранефтегазе" (входит в НК "Роснефть") состоялась традиционная корпоративная акция "День донора", которая проводится уже пятый год подряд и объединяет сотрудников вокруг важной социальной миссии — помощи людям. В этом году мероприятие приобрело особое значение: оно проходит в юбилейный для отрасли период — 90-летие с начала промышленной добычи нефти в Самарской области.
В течение двух дней на территории предприятия работал мобильный пункт Самарской областной станции переливания крови. За это время участие в акции приняли порядка 200 человек.
С самого утра у мобильного пункта выстраивались очереди: сотрудники приходили заранее, чтобы успеть принять участие. Перед процедурой каждый донор проходил медицинский осмотр, получал рекомендации специалистов, а сама сдача крови проходила в комфортных и безопасных условиях.
Значимость корпоративного донорства для системы здравоохранения региона подчеркнула Яна Глебова, и. о. заведующего отделом заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы:
"Корпоративное донорство — это залог стабильности регионального банка крови. Сотрудники таких крупных предприятий, как "Самаранефтегаз", отличаются высокой дисциплиной и ответственностью. Большинство из них ведут здоровый образ жизни, что делает их кровь максимально качественной. Мы благодарны нефтяникам за этот неоценимый вклад: собранный сегодня объем позволит оказать экстренную помощь десяткам пациентов в больницах Самарской области".
Среди участников — сотрудники разных подразделений: от молодых специалистов до руководителей. Для одних донорство уже стало привычной частью жизни, для других — первым опытом.
Инженер первой категории Максим Носов принял участие в акции впервые. По его словам, это стало возможностью не только помочь, но и лучше понять сам процесс:
"Мне интересно само мероприятие — посмотреть, как всё происходит, и помочь. Пока это мой первый опыт, хочу разобраться, что это такое. Думаю, в будущем продолжу участвовать. Тем, кто еще не сдавал, могу сказать: не бойтесь, приходите, ничего страшного в этом нет, а помощь никогда не бывает лишней".
Для начальника отдела потребности в материалах Сергея Мамаева донорство — уже многолетняя практика. Он является почетным донором с 2018 года и за всё время сдал кровь 60 раз.
"Для меня донорство — это в первую очередь помощь людям. Я понимаю, что кому-то это действительно необходимо. Впервые я сдал кровь еще в университете, потом был перерыв, а активно начал участвовать с 2011 года, когда помощь понадобилась коллеге. Тогда мы организованно поехали сдавать кровь, и с этого момента я стал делать это регулярно. Компания уделяет большое внимание здоровью сотрудников: проводятся медосмотры, диспансеризация, поэтому люди уверены в своем состоянии и могут участвовать в донорских акциях. К тому же выездной формат очень удобен — не нужно отпрашиваться с работы, всё организовано на месте. Тем, кто еще не решился, скажу: да, сначала может быть немного страшно, это нормально. Но попробовать стоит. Если вы здоровы и соблюдаете рекомендации врачей, вы действительно можете помочь людям".
Организаторы отмечают, что с каждым годом к акции присоединяется все больше новых участников, а само донорское движение на предприятии продолжает активно развиваться.
"Мы гордимся тем, что наши сотрудники участвуют в таких добровольческих акциях, — отметили на предприятии. — День донора — это живое свидетельство нашей сплоченности и готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается".
Подобные инициативы остаются важной частью корпоративной культуры "Самаранефтегаза", где особое внимание уделяется взаимопомощи, социальной ответственности и заботе о здоровье общества.
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас