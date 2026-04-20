В "Самаранефтегазе" прошла акция "День донора": в ней приняли участие почти 200 человек

В "Самаранефтегазе" (входит в НК "Роснефть") состоялась традиционная корпоративная акция "День донора", которая проводится уже пятый год подряд и объединяет сотрудников вокруг важной социальной миссии — помощи людям. В этом году мероприятие приобрело особое значение: оно проходит в юбилейный для отрасли период — 90-летие с начала промышленной добычи нефти в Самарской области.

В течение двух дней на территории предприятия работал мобильный пункт Самарской областной станции переливания крови. За это время участие в акции приняли порядка 200 человек.

С самого утра у мобильного пункта выстраивались очереди: сотрудники приходили заранее, чтобы успеть принять участие. Перед процедурой каждый донор проходил медицинский осмотр, получал рекомендации специалистов, а сама сдача крови проходила в комфортных и безопасных условиях.

Значимость корпоративного донорства для системы здравоохранения региона подчеркнула Яна Глебова, и. о. заведующего отделом заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы:

"Корпоративное донорство — это залог стабильности регионального банка крови. Сотрудники таких крупных предприятий, как "Самаранефтегаз", отличаются высокой дисциплиной и ответственностью. Большинство из них ведут здоровый образ жизни, что делает их кровь максимально качественной. Мы благодарны нефтяникам за этот неоценимый вклад: собранный сегодня объем позволит оказать экстренную помощь десяткам пациентов в больницах Самарской области".

Среди участников — сотрудники разных подразделений: от молодых специалистов до руководителей. Для одних донорство уже стало привычной частью жизни, для других — первым опытом.

Инженер первой категории Максим Носов принял участие в акции впервые. По его словам, это стало возможностью не только помочь, но и лучше понять сам процесс:

"Мне интересно само мероприятие — посмотреть, как всё происходит, и помочь. Пока это мой первый опыт, хочу разобраться, что это такое. Думаю, в будущем продолжу участвовать. Тем, кто еще не сдавал, могу сказать: не бойтесь, приходите, ничего страшного в этом нет, а помощь никогда не бывает лишней".

Для начальника отдела потребности в материалах Сергея Мамаева донорство — уже многолетняя практика. Он является почетным донором с 2018 года и за всё время сдал кровь 60 раз.

"Для меня донорство — это в первую очередь помощь людям. Я понимаю, что кому-то это действительно необходимо. Впервые я сдал кровь еще в университете, потом был перерыв, а активно начал участвовать с 2011 года, когда помощь понадобилась коллеге. Тогда мы организованно поехали сдавать кровь, и с этого момента я стал делать это регулярно. Компания уделяет большое внимание здоровью сотрудников: проводятся медосмотры, диспансеризация, поэтому люди уверены в своем состоянии и могут участвовать в донорских акциях. К тому же выездной формат очень удобен — не нужно отпрашиваться с работы, всё организовано на месте. Тем, кто еще не решился, скажу: да, сначала может быть немного страшно, это нормально. Но попробовать стоит. Если вы здоровы и соблюдаете рекомендации врачей, вы действительно можете помочь людям".

Организаторы отмечают, что с каждым годом к акции присоединяется все больше новых участников, а само донорское движение на предприятии продолжает активно развиваться.

"Мы гордимся тем, что наши сотрудники участвуют в таких добровольческих акциях, — отметили на предприятии. — День донора — это живое свидетельство нашей сплоченности и готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается".

Подобные инициативы остаются важной частью корпоративной культуры "Самаранефтегаза", где особое внимание уделяется взаимопомощи, социальной ответственности и заботе о здоровье общества.