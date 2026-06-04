ИТ-холдинг Т1 и Минцифры Республики Татарстан будут совместно развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения

На ПМЭФ-2026 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Татарстана и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на реализацию проектов в здравоохранении: экспертиза, продукты и сервисы Т1 помогут повысить качество и скорость оказания медицинской помощи жителям региона за счет цифровизации лечебных учреждений.
Республика Татарстан демонстрирует устойчивый рост IT-отрасли: выручка в 2025 году достигла 270 млрд рублей, налоговые отчисления — 42 млрд рублей. Регион объединяет 3,5 тыс. профильных компаний, из них более 680 имеют аккредитацию Минцифры РФ. Регион входит в топ-5 России по количеству малых технологических компаний — 257 организаций. Доля занятых в IT и смежных отраслях составляет 3,3% экономически активного населения, один из максимальных показателей среди субъектов РФ. Компетенции: искусственный интеллект, робототехника, разработка программного обеспечения. Параллельно внедряются цифровые решения в госуправлении и социальной сфере, включая здравоохранение.
"В 2025 году мы запустили программу прорывных ИТ-решений, цель которой — создать в Татарстане единое цифровое пространство для повышения качества жизни наших граждан и конкурентоспособности экономики. А в этом году республика стала первой из регионов России, кто запустил свою программу развития искусственного интеллекта, благодаря которой мощности ИИ смогут использовать не только органы власти, но и врачи, учителя и бизнес. Мы будем рады рассмотреть возможность запуска в рамках этих программ совместных проектов с ИТ-холдингом Т1", — прокомментировал Илья Начвин, министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
"Сегодня Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся регионов страны, где последовательно реализуются масштабные проекты цифровой трансформации. Для ИТ‑холдинга Т1 партнерство с Минцифры республики — это возможность сделать вклад в цифровизацию здравоохранения в регионе, опираясь на собственные экспертизу и технологии. Вскоре будут запущены несколько пилотных проектов в локальных медицинских учреждениях. Уверены, что совместная работа позволит повысить эффективность процессов в здравоохранении и стать примером для лечебных учреждений и других регионов", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас