Работники АО "Транснефть - Приволга" сдали кровь в рамках Всероссийской акции "Код донора. Единство"

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" стали участниками Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Единство". Мероприятие прошло в г. Самаре и было приурочено к Году единства народов России. Всего в акции участвовали 120 человек. В общей сложности они сдали 54 литра крови.

Прием доноров осуществляла выездная бригада медиков на базе передвижного мобильного комплекса Службы крови Самарской области. Его посетили работники аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). Сотрудники Центральной базы производственного обслуживания приняли участие в акции на Станции переливания крови в г. Самаре. Обязательным условием проведения донаций было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний к сдаче крови.

АО "Транснефть - Приволга" регулярно проводит донорские акции во всех регионах ведения производственной деятельности. Данное мероприятие — пятое по счету в подразделениях предприятия с начала года. В июне к Всероссийской акции присоединились 40 сотрудников подразделений Волгоградского РНУ. Они пополнили банк крови на 18 литров.

Донорские акции являются важной составляющей в развитии корпоративной волонтерской культуры. Они проводятся в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года в рамках сотрудничества со Службами крови, которые входят в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА). Всего за это время проведено 32 акции по регионам присутствия предприятия, количество собранной крови составило почти 1,4 тыс. литров. За двенадцать лет к донорскому движению присоединились тысячи сотрудников, круг доноров постоянно расширяется.