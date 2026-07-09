Работники АО "Транснефть - Приволга" сдали кровь в рамках Всероссийской акции "Код донора. Единство"

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" стали участниками Всероссийской акции по сдаче крови "Код донора. Единство". Мероприятие прошло в г. Самаре и было приурочено к Году единства народов России. Всего в акции участвовали 120 человек. В общей сложности они сдали 54 литра крови.
Прием доноров осуществляла выездная бригада медиков на базе передвижного мобильного комплекса Службы крови Самарской области. Его посетили работники аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ). Сотрудники Центральной базы производственного обслуживания приняли участие в акции на Станции переливания крови в г. Самаре. Обязательным условием проведения донаций было успешное прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний к сдаче крови.
АО "Транснефть - Приволга" регулярно проводит донорские акции во всех регионах ведения производственной деятельности. Данное мероприятие — пятое по счету в подразделениях предприятия с начала года. В июне к Всероссийской акции присоединились 40 сотрудников подразделений Волгоградского РНУ. Они пополнили банк крови на 18 литров.
Донорские акции являются важной составляющей в развитии корпоративной волонтерской культуры. Они проводятся в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года в рамках сотрудничества со Службами крови, которые входят в Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА). Всего за это время проведено 32 акции по регионам присутствия предприятия, количество собранной крови составило почти 1,4 тыс. литров. За двенадцать лет к донорскому движению присоединились тысячи сотрудников, круг доноров постоянно расширяется.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас